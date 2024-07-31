我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧游泳╱女子1500公尺自由式 美國名將雷德基奪金

巴奧游泳╱華裔簡愛100公尺自由式再奪銀

北韓與中關係現異狀 學者：可能遭經濟施壓

中央社首爾31日專電

南韓國家情報院今天表示，北韓領導人金正恩近期指示駐中外交官執行業務時「不要避諱與中國摩擦」，暗潮洶湧。學者分析，北韓可能因此招來經濟危機，遭中國透過貿易施壓。

南韓國情院表示，正密切關注金正恩對北韓駐中外交人員發布這類指示的原因及相關動態。韓聯社分析，雖然國情院並未說明金正恩具體下達何種外交指示，但北韓與中國關係今後可能多生事端。

中日韓峰會今年5月時隔4年舉行，會後發表共同聲明提及北韓非核化相關內容，引起北韓不滿，不顧與中國關係，強烈批評這項中國總理也參與其中的聲明。

同時，北韓頻繁與俄羅斯互動，6月藉俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問平壤，簽署全面戰略夥伴關係條約，積極強化軍事與經濟等方面合作。

中國對此不予置評。部分意見指出，中國近期對北韓的經濟支援消極應對，對雙邊合作也態度保留，很有可能因為對北韓與俄羅斯拉近關係不滿。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，27日晚上在平壤舉行的戰勝節紀念活動上，各國駐北韓使節多數出席，卻不見中國大使王亞軍蹤影，啟人疑竇。

南韓國家安保戰略研究院日前發布報告書提到，北韓可能過於誇大與俄羅斯的合作效果，反而更刺激中國。也有學者在南韓開發研究院（KDI）今天發表的北韓經濟評論指出，北韓的選擇可能招來中國以貿易施壓。

評論分析，俄羅斯對北韓而言，頂多是能提供更多能源及糧食的合作夥伴，但從貿易規模來看，不太可能協助北韓進行真正的經濟開發。真正對北韓經濟影響重大的中國，在北韓與俄羅斯強化合作時，考慮到與歐美關係，可能更受限制，因此更對俄朝合作不滿。

若俄羅斯與北韓合作持續深化，到達某種程度時，不排除中國可能為此對北韓經濟施壓。作為北韓自2010年以來唯一的貿易對象，中國施壓必定對北韓經濟帶來極大衝擊。

北韓 俄羅斯 南韓

上一則

氣候變遷作祟 東南亞颱風生成更靠近陸地且更快增強

下一則

泰國學運領袖被控侮辱王室 涉冒犯君主罪判刑2年

延伸閱讀

金正恩又復胖回310磅 南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療

金正恩又復胖回310磅 南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療
南韓：金正恩140公斤陷健康危機 10歲女兒接班培訓

南韓：金正恩140公斤陷健康危機 10歲女兒接班培訓
北韓下任領導人是「她」？南韓國情院：金正恩之女正接受接班人培訓

北韓下任領導人是「她」？南韓國情院：金正恩之女正接受接班人培訓
北韓洪災肆虐受困逾5000人 金正恩下令出動軍用直升機救援

北韓洪災肆虐受困逾5000人 金正恩下令出動軍用直升機救援

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
日本一位麻醉醫師因涉嫌下藥性侵被逮捕。（取材自TBS NEWS 新聞畫面）

日麻醉醫KTV下藥迷奸 受害女一個月後驚覺懷孕報警

2024-07-26 19:50
伊朗最高領袖哈米尼辦公室提供的照片顯示，哈米尼（右）30日會見巴勒斯坦哈瑪斯領導人、政治局主席哈尼雅（左）。路透

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗最高領袖稱要為他報仇

2024-07-31 08:43

超人氣

更多 >
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧