我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗

王楚欽球拍被踩男單出局 日名將:像重煮拉麵湯底

氣候變遷作祟 東南亞颱風生成更靠近陸地且更快增強

中央社新加坡31日綜合外電報導
菲律賓日前受到颱風凱米影響，靠近馬尼拉地區一大片淹水。 歐新社
菲律賓日前受到颱風凱米影響，靠近馬尼拉地區一大片淹水。 歐新社

根據今天發布的一份聯合科學研究報告，受到氣候變遷影響，東南亞颱風生成地點離陸地越來越近，且強度增加速度更快，在陸地上空停留時間也更久。

法新社報導，研究人員在聲明中指出，東南亞靠海的社區和城市，例如越南的海防市和泰國首都曼谷，都「正在面臨空前威脅，未來風暴可能持續更久且強度更強」。

參與這份報告的研究人員，來自新加坡的南洋理工大學及美國的羅文大學（Rowan University）和賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）。他們分析「從19世紀至21世紀末期的6萬4000多個過去和未來風暴模型」，而得出結論。

聲明還說，現已造成海水暖化的氣候變遷，可以改變東南亞的熱帶風暴行徑路線，影響當地6億5000多萬居民。

報告第一作者、羅文大學地球與環境學院助理教授賈納（Andra Garner）表示，目前住在人口稠密的東南亞沿海地區居民，處境最為脆弱。

她提出2點建議。「首先，我們現在應該採取行動減少（二氧化碳）排放，以降低未來風暴帶來的衝擊。」

「其次，我們現在應該著手保護沿海地區以防範未然。無論未來碳排如何，這些地區很可能將受到熱帶氣旋的一些加劇衝擊。」

東南亞 氣候變遷 新加坡

上一則

日本靜岡縣血案3死 曾任自衛官孫子逃亡360公里被捕

延伸閱讀

颱風餘威 湘江支流3處決堤 5000人疏散 郴州資興8山村斷路受困

颱風餘威 湘江支流3處決堤 5000人疏散 郴州資興8山村斷路受困
新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁

新聞眼／港都變水都 綠營嚴以律燕、寬以待邁
受颱風影響 解放軍機連續4日未出海

受颱風影響 解放軍機連續4日未出海
凱米釀台10死2失蹤902傷 8搜救人員入山搜尋3失聯登山客

凱米釀台10死2失蹤902傷 8搜救人員入山搜尋3失聯登山客

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
日本一位麻醉醫師因涉嫌下藥性侵被逮捕。（取材自TBS NEWS 新聞畫面）

日麻醉醫KTV下藥迷奸 受害女一個月後驚覺懷孕報警

2024-07-26 19:50
哈瑪斯首腦哈尼雅31日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。圖為哈尼雅（中）30日在伊朗議會外高舉勝利手勢畫面。(歐新社)

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

2024-07-31 00:50

超人氣

更多 >
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧