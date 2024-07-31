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日本靜岡縣血案3死 曾任自衛官孫子逃亡360公里被捕

中央社東京31日專電

日本靜岡縣菊川市一棟民宅28日發生3死命案，一對8旬夫婦與他們52歲的女兒共3人死亡。涉嫌犯案的是老夫婦的27歲長孫、曾擔任自衛官的片山宏一。他在犯案後赤腳逃跑，昨天晚間在距離事發地點360公里外的鳥取市被逮捕。

遇害的老夫婦澀谷昭一、澀谷育子平時與2個女兒共4人同住，案發當時大女兒正好外出不在家，死亡的是老夫婦與二女兒留美子，犯案的疑似是大女兒的兒子、27歲的片山宏一。

警方抵達案發現場時，高齡81歲的澀谷育子還有最後一口氣，她對警方表示，「被孫子襲擊」，警方隨後對片山宏一發起通緝，這起3死命案也迅速登上日本媒體版面。

調查相關人士表示，死亡的3人倒臥在住宅1樓，腹部和胸部均被刺中多刀，犯案者似乎具有強烈的殺意。

熟識片山宏一的人表示，「他曾經加入自衛隊，但沒有堅持下去。他以前常從3樓用繩子滑下來，會做一些危險的事情」、「他不是那種很安靜的類型。」他的小學同學則說，對他的印象是「話不多，上課時經常在睡覺，沒印象有誰跟他關係特別好。」

日本警方連日派出100人展開搜查，終於在事發2天後的30日，在鳥取縣掌握他的行蹤。

警方透過調查監視攝影機，發現片山宏一在事發後乘坐火車前往鳥取縣。30日晚間7時左右，他在鳥取市的一家旅宿設施中被捕。

若以直線距離來看，他被捕的地點距離案發的祖父母家約有360公里，他的逃亡路徑也被日本媒體還原。

事件發生在28日下午2時許，片山宏一在刺殺3人後徒步逃走。詳細行蹤不明，但據知離他最近的車站是1.2公里外的菊川站，約7公里外另有一個掛川站。他可能是前往掛川站，然後搭乘新幹線逃亡。

事發的第2天，他被發現前往了鳥取縣的山陰地區，被認為最終逃到了鳥取站。

鳥取站前的廣場有許多計程車在等待乘客。據稱警方在30日下午4時30分左右通知了鳥取縣的多家計程車公司，警告他們犯人可能會乘車，要求司機提高警惕。

在那之後，片山宏一果然從鳥取站乘坐計程車逃走。晚上7時，警方在鳥取砂丘附近的一家旅宿設施將他逮捕。

片山宏一被捕時腹部有刀傷，據稱是自己刺傷的。他隨後被送往鳥取市的醫院救治，但他能夠對話，傷勢也沒有生命危險。他目前供稱，「是我做的」，警方計劃等他康復後，再以涉嫌謀殺罪將他逮捕。

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