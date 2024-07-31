哈瑪斯領袖哈尼雅伊朗遇刺身亡 各方反應一次看

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭以色列襲擊身亡，民眾走上街頭表示抗議。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）表示，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗 遭以色列 襲擊身亡，震驚國際社會。

以色列尚未對哈尼雅的死訊發表評論，但許多國家警告，這將嚴重影響促進以哈戰爭停火的努力。法新社與路透社整理各方反應如下：

● 哈瑪斯

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）今天表示，哈尼雅之死使得他們與以色列間的戰爭來到「新高度」，警告整個地區都將面臨嚴重影響。

正在加薩走廊（Gaza Strip）與以色列部隊激烈交戰的艾茲丁‧卡薩姆旅透過聲明指出：「在伊朗首都中心暗殺領導人哈尼雅，是將戰爭推向『新高度』的分水嶺和危險事件，將對整個地區產生巨大影響。」

哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）說：「以色列占領軍對哈尼雅兄弟的暗殺是一次嚴重升級，目的在於瓦解哈瑪斯和我們人民的意志，並實現虛假的目標。我們肯定這次升級將不會讓其目標達成。」

「哈瑪斯是一個概念和團體，而不是個體。哈瑪斯會不顧犧牲，繼續走自己的道路，我們對勝利充滿信心。」

● 巴勒斯坦自治政府

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）雖是哈尼雅的競爭對手，但抨擊這次刺殺是個「懦弱」行為。

阿巴斯辦公室發布聲明表示，阿巴斯「強力譴責暗殺哈瑪斯領袖哈尼雅的行動，認為這是一種懦弱的行為，使事態加劇」。

「他敦促我們的人民和他們的部隊團結一致、保持耐性，堅定地反對以色列占領。」

● 伊朗

哈尼雅到伊朗首都德黑蘭（Tehran），是要參加伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮。裴澤斯基安在社群平台X寫道：「伊朗伊斯蘭共和國將捍衛領土完整、榮譽、驕傲和尊嚴，並讓這些恐怖主義侵略者對他們懦弱的行徑感到後悔。」

● 美國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在新加坡接受亞洲新聞台（Channel News Asia）訪問。根據工作人員提供的文字稿，布林肯表示，哈尼雅被刺一事美國「不知情也未參與」。

● 卡達與土耳其

哈尼雅居住於一直居中調解加薩衝突的卡達，他在2017年流亡後也曾在土耳其待過一段時間。卡達外交部稱這次襲擊為「令人髮指的罪行」、「可恥的暗殺」。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在X指出：「在談判仍在進行的情況下發動政治暗殺，並持續針對加薩走廊平民，讓我們不禁要問：當一方刺殺了另一方的談判代表，調解該如何繼續？」

卡達外交部表示，在德黑蘭的襲擊是「危險的升級」，且「公然違反國際與人道法」。

「這次暗殺和以色列不斷針對加薩平民的魯莽行為將導致地區陷入混亂，破壞和平的機會。」

土耳其也表示譴責。土耳其外交部表示，「我們譴責在德黑蘭暗殺哈瑪斯政治局領導人哈尼雅的可恥行為」，並指「這次攻擊是為了使加薩戰爭擴大到地區層面」。

「（以色列總理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府再次表明，他無意實現和平。如果國際社會不採取行動阻止以色列，我們的地區將面臨更大的衝突。」

● 俄羅斯與中國

哈尼雅曾於2022年9月前往莫斯科，就以色列與巴勒斯坦之間的衝突進行談話，而哈瑪斯與競爭對手法塔組織（Fatah）上週才在北京舉行會談。

俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）：「這是一起完全不可接受的政治暗殺事件，且將導致緊張情勢進一步加劇。」

俄羅斯上院聯邦院（Federation Council）副議長柯薩契夫（Konstantin Kosachev）預測，中東地區的「相互仇恨將突然加劇」。

中國外交部發言人林劍對此則表示：「我們高度關注有關事件，堅決反對並譴責暗殺行為。」

● 青年運動與其他哈瑪斯盟友

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）革命委員會主席胡提（Mohammed Ali al-Houthi）表示：「針對哈尼雅的襲擊是極其惡劣的恐怖主義罪行，公然違背法律和理想價值。」

與以色列對峙正在惡化的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發布聲明表示：「哈尼雅領導人的殉難…將加強所有在抵抗前線上的聖戰者的決心，使他們更加頑強…並讓他們在面對猶太復國主義敵人時更加堅定。」