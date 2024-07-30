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印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度

中央社印度班加羅爾30日綜合外電報導
印度南部克勒拉邦（Kerala）因雨季降下豪雨，今天爆發土石流衝擊數座茶園。圖為搜救人員在進行救援。歐新社
印度南部克勒拉邦（Kerala）因雨季降下豪雨，今天爆發土石流衝擊數座茶園。圖為搜救人員在進行救援。歐新社

印度南部克勒拉邦（Kerala）因雨季降下豪雨，今天爆發土石流衝擊數座茶園。官員表示，已有至少93人死亡，從泥巴和瓦礫堆中已救出250人。

法新社報導，濱海的克勒拉邦持續遭到豪雨侵襲，造成進入瓦亞納德縣（Wayanad）災區的道路中斷，令救援工作更加困難。

克勒拉邦邦長維加揚（Pinarayi Vijayan）告訴媒體記者：「目前為止已找到93具遺體。這是克勒拉邦遇過最嚴重的自然災難之一。」他說有128人獲救後已送醫治療。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群媒體平台X發文表示：「我向所有失去所愛的人致上關懷，並為傷者祈禱。」

瓦亞納德縣以鄉間丘陵上交錯的茶園聞名，這些茶園仰賴大量臨時工栽種和採收。今天破曉前有數座茶園遭到接連2起土石流侵襲，當時居民大多仍在熟睡。

印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）發布的影像顯示，救難人員在一片泥濘中舉步維艱尋找生還者，並用擔架將罹難者遺體抬出。

印度軍方表示已出動200多名兵員至災區，協助克勒拉邦警消進行搜救和援助。

「印度人報」（The Hindu）引述克勒拉邦地方事務部長拉吉希（M.B. Rajesh）報導，截至目前已救出250多人。

不過，克勒拉邦災難管理局表示，根據氣象預報，克勒拉邦今天還會有降雨及強風。

圖為30日搜救人員在進行救援。歐新社
圖為30日搜救人員在進行救援。歐新社

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