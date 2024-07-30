日本疑鰻魚食物中毒受害者 增至161人

日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆出大規模食物中毒。圖為鰻魚飯示意圖。(美聯社)

日本 橫濱市京急百貨公司內店家所販售鰻魚疑似引發集體食物中毒，繼至今已知的147例後，到昨天晚間8時止又新增14例可能案例，總計受害人數增加到161人。

日本朝日電視台報導，京急百貨公司表示，食用店家「日本橋伊勢定」所製作的鰻魚便當及蒲燒鰻的消費者中，昨天新增14人自訴出現腹瀉及嘔吐等不適症狀。

加上至今已知的147人，總計到昨天為止疑似食物中毒受害者共有161人。

目前已知該店家部分員工在製作過程並未戴手套，相關單位正在調查其原因。

京急百貨公司除了針對有聯絡方式的預訂購入客進行健康確認，也呼籲購買該店家食品的一般消費者，如果出現健康受害狀況時主動跟他們連絡。

富士新聞網報導，這起疑似食物中毒事件，到7月28日共有147人表示身體不適，其中1人不幸死亡。「日本橋伊勢定」今天已暫停店面營業。

日本電視台（Nippon TV）報導，京急百貨公司和「日本橋伊勢定」昨天在記者會上表示，7月24日及25日兩天共賣出1761份「鰻魚便當」及「蒲燒鰻」。

雖然其中1名90多歲高齡女性在食用後死亡，但橫濱市政府目前認為死亡跟食用鰻魚間的因果關係仍不清楚。