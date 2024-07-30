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以色列軍隊撤離汗尤尼斯 居民重返破碎家園

中央社汗尤尼斯30日綜合外電報導
數以千計巴勒斯坦民眾今天重返位於加薩走廊南部主要城市汗尤尼斯、已成斷垣殘壁的家園。路透
數以千計巴勒斯坦民眾今天重返位於加薩走廊南部主要城市汗尤尼斯、已成斷垣殘壁的家園。路透

數以千計巴勒斯坦民眾今天重返位於加薩走廊南部主要城市汗尤尼斯、已成斷垣殘壁的家園。以色列部隊稍早終止長逾1周的入侵行動，並稱此舉是為阻止哈瑪斯重整旗鼓。

路透報導，巴勒斯坦救援人員與平民穿梭在飽受烽火蹂躪的街頭，到處收集遺體並以毯子包裹，放置在汽車或驢車上，載運至太平間。

哈瑪斯（Hamas）當局的媒體辦公室指出，以軍長達8天、針對汗尤尼斯（Khan Younis）東部地區的攻擊行動共造成255名巴人喪生，逾300人受傷，還有至少30人至今仍下落不明。

以國軍方則說，以軍在本次行動中擊斃超過150名巴勒斯坦槍手、摧毀武裝分子藏匿的隧道，並繳獲一些武器。

以軍撤離後，巴勒斯坦民眾紛紛帶著拖車載運的隨身物品步行返家。許多人發現他們的住家變得千瘡百孔，甚至被夷為平地。

根據哈瑪斯媒體辦公室，以色列攻擊期間有超過300間民宅被毀，其中至少30間遇襲時還有人居住。

以哈戰爭迄今歷時10個月。目前以軍幾乎掃蕩了整個加薩地區，但過去數周又在據稱已根除哈瑪斯的地區再次發動攻勢。數以千計民眾別無選擇，只能被迫撤離，其中多數人先前就曾數度流離失所。

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數以千計巴勒斯坦民眾今天重返位於加薩走廊南部主要城市汗尤尼斯、已成斷垣殘壁的家園。路透

巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩

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