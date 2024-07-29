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北韓下任領導人是「她」？南韓國情院：金正恩之女正接受接班人培訓

編譯羅方妤／即時報導
北韓領導人金正恩（中）和女兒金主愛（右二）3月出席出席航空陸戰兵空降訓練。路透
北韓領導人金正恩（中）和女兒金主愛（右二）3月出席出席航空陸戰兵空降訓練。路透

韓聯社報導，南韓國家情報院29日表示，北韓領導人金正恩之女金主愛正在接受「接班人」培訓。南韓國情院當天在國會情報委員會全會報告北韓各方面動向，除了稱金主愛是目前最有力接班人，也針對金正恩的健康狀況進行推測。

國情院稱，北韓暗示金主愛是目前最有力的接班人，並對其進行相關培訓。但北韓考慮到人民反應，適度調整金主愛相關宣傳力道和頻率，並同步進行非公開活動。

國情院說，他們是從北韓對金主愛的稱呼及她出席公開活動的狀況，研判她正在接受接班人訓練。分析指出，金主愛參加的所有活動中，超過60%是陪同父親金正恩參加軍事領域相關活動，少部分是經濟相關活動。從北韓稱呼金正恩父女是「嚮導」來看，金主愛的接班人地位已被鞏固。不過，金主愛的其他兄弟姊妹仍有可能成為接班人，因此南韓國情院也不排除北韓接班人人選出現變化的可能性。

國情院也針對金正恩的健康狀況進行推測。他們研判金正恩體重可能有140公斤，因為其壓力較大且嗜好菸酒，並推測其身體質量指數（BMI）高達45左右，屬於重度肥胖，是心臟病高危險群。此外，國情院掌握的情報顯示，金正恩從30出頭就開始出現高血壓、糖尿病的症狀。

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