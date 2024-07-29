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以色列及真主黨即將開戰？多家航空取消或暫停往貝魯特航班

編譯盧思綸／即時報導
多家航空公司憂心以色列即將反擊黎巴嫩武裝團體真主黨，緊急取消與推遲部分前往黎巴嫩首都貝魯特航班。圖為乘客28日在貝魯特-拉菲克．哈里里國際機場緊盯航班時刻表。(路透)
多家航空公司憂心以色列即將反擊黎巴嫩武裝團體真主黨，緊急取消與推遲部分前往黎巴嫩首都貝魯特航班。圖為乘客28日在貝魯特-拉菲克．哈里里國際機場緊盯航班時刻表。(路透)

路透報導，多家航空公司憂心以色列即將反擊黎巴嫩武裝團體真主黨，緊急取消與推遲部分前往黎巴嫩首都貝魯特航班。

根據航班追蹤網站Flightradar24，德國漢莎航空（Lufthansa）及其歐洲之翼航空（Eurowings）取消3架29日午後前往貝魯特飛機。另外，漢莎航空由於中東的「當前事態發展」，已經暫停7月往返貝魯特的夜間航班。

土耳其航空（Turkish Airlines）取消2架28日午夜航班，而土耳其廉航太陽快運航空（SunExpress）、土航附屬AJet、希臘航空公司愛琴海航空（Aegean Airlines）、伊索比亞航空（Ethiopian Air）與黎巴嫩中東航空（MEA ）均取消原定29日前往貝魯特航班。

貝魯特-拉菲克．哈里里國際機場（Beirut-Rafic Hariri International Airport）是黎巴嫩唯一的機場，在其國家內戰與先前包含2016年與以色列的衝突中，均淪為攻擊目標。

黎巴嫩中東航空證實，由於「黎巴嫩與其他目的地之間的飛行安全風險分配有關的技術原因」，29日降落航班將推遲。

東航 土耳其 以色列

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