繼泰國之後 馬來西亞也申請加入金磚國家合作機制

馬來西亞總理安華宣布，馬來西亞已致函金磚國家輪值主席國俄羅斯，申請加入金磚國家合作機制。（路透）

據新華社報導，馬來西亞總理安華28日在社交媒體上宣布，馬來西亞已致函金磚國家輪值主席國俄羅斯 ，申請加入金磚國家合作機制。

安華表示，他在會見俄羅斯外長拉夫洛夫時，重點討論了馬來西亞申請加入金磚國家合作機制事宜，這「對兩國來說都具有重大意義，也凸顯我們致力於促進強有力國際合作的決心」。

俄羅斯外長拉夫洛夫27日至28日訪問馬來西亞。

馬來西亞《星報》報導，安華7月9日就曾表示，在表達加入金磚國家機制的意圖前，馬來西亞已經研究了所有的可能性。安華認為，馬來西亞當前的優先事項是加強貿易和經濟，以及擴大國家間的經濟網絡，使人民受益，特別是貿易商、商業部門和投資 者。

對於馬來西亞與金磚國家一些成員國在政治、經濟和社會背景存在差異的質疑，安華說：「一些亞太經合組織和經合組織國家也是金磚國家……因此，馬來西亞沒有理由被排除在外。」

泰國外交部6月下旬表示，該國已於6月11日在俄羅斯下諾夫哥羅德舉行的金磚國家同發展中國家外長對話會上正式提交加入金磚國家的申請。

今年1月，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗 和衣索比亞成為金磚國家正式成員，使得金磚國家成員增至10國。馬來西亞媒體評論說，作為經濟合作平台，金磚國家正在快速發展，人口總量占全球超過40%，經濟總量占世界的四分之一。

俄羅斯金磚國家研究國家委員會執行主席格奧爾基．托洛拉亞接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，金磚國家起初的動機是尋求發出自己的聲音，對抗導致2008年嚴重金融危機的西方。

托洛拉亞指出，正是這些國家，金磚國家的創始國俄羅斯、中國、印度、巴西和南非作為一個非西方組織，作為一個不滿當今世界秩序的國家聯盟，最不滿的與其說是軍事，不如說是金融—經濟。