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以色列國防部獲准反擊真主黨 交總理內唐亞胡決定「方式與時機」

編譯盧思綸／即時報導
以色列安全內閣28日授權總理內唐亞胡政府及國防部決定回擊真主黨的「方式與時機」。圖為內唐雅胡去年主持內閣會議畫面。(美聯社)
以色列安全內閣28日授權總理內唐亞胡政府及國防部決定回擊真主黨的「方式與時機」。圖為內唐雅胡去年主持內閣會議畫面。(美聯社)

以色列占領區戈蘭高地27日遇襲，12名兒童與青年罹難，以色列與美國政府均歸咎於伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨所為。以色列安全內閣28日授權總理內唐亞胡政府及國防部決定回擊的「方式與時機」；不過拜登政府已經警告以色列，貿然行動將一發不可收拾，並且極力透過外交斡旋緩和局勢。

政治新聞網Axios引述以色列與美國官員報導，拜登政府警告以色列，如果攻擊真主黨在黎巴嫩首都貝魯特的據點，「局勢很可能會失去控制」。

衛報指出，白宮國安會稍早聲明，「美國正訴諸外交斡旋……爭取一勞永逸終結攻擊」。

一名以色列官員透露，拜登政府資深顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）27日告訴以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant），以色列有權利自我保衛、抵禦真主黨，不過務必避免衝突全面升溫，並且盡量減少平民傷亡。

目前出訪亞洲的美國國務卿布林肯，在東京談及此事也說得很清楚，美國不希望衝突持續加劇和擴大。

以軍28日已深入黎巴嫩境內，空襲多個目標報復。

路透指出，真主黨起初表示攻擊戈蘭高地軍事目標，隨後又聲明與戈蘭高地山區邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）遇襲「毫無關係」。

以色列 拜登 國防部

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