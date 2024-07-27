我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧獎牌榜／澳洲3金暫列榜首 中國第2 美國第3

湖南長沙汽車蓄意衝撞8死5傷 傳拆遷糾紛引發

南韓軍情人員資料外洩 海外諜報工作急喊停

中央社首爾27日專電
南韓軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。圖為北韓國旗。(路透)
南韓軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。圖為北韓國旗。(路透)

南韓軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓，南韓媒體報導，軍方已緊急要求海外相關人員暫停工作返國。

朝鮮日報引述知情人士報導，情報司約在一個月前確認數百至數千名情報人員資料外流至北韓的事實，雖然不確定外流時間點，但其中有相當數量的現職人員個資，除了以外交官等公職人員身份在海外執勤的「白色要員」，也包括以各種身份偽裝、搜集情報的「黑色要員」。

情報司因此已要求派駐海外的現職情報人員返國，而這些身份曝光的情報人員，日後恐怕也很難再外派執勤。外界憂心，當前對北韓的情報搜集工作可能受到嚴重影響。

據報導，南韓在野黨共同民主黨國會議員金民錫辦公室26日透露，情報司轄下發生情報人員身份等機密外洩事件，引起輿論關注。軍方表示已由國軍防諜司令部著手進行調查。

軍方目前鎖定一名曾以軍人身份進行諜報工作，之後轉任行政工作的A先生，據韓聯社報導，A先生將只有透過內部網路才能查閱的資料下載到個人筆電中，才導致資料外洩。A先生宣稱是電腦遭駭才使資料外洩，但為何要將機密文件儲存到個人筆電中仍受質疑。

據悉，A先生目前任職於海外諜報工作相關單位，部分推測認為他可能是因偽裝需要，才用一般電腦來儲存所需資料。但鑒於相關人員不可能不知道資料外洩的危險性，軍方正就是否蓄意犯案、是否有其他幕後黑手進行調查。

情報司2018年也曾傳出機密情報外洩事件，當時一名組長級軍官被發現自2013年起持續向中國、日本販賣各種軍事機密，包括在中國當地活動的情報人員資訊，以及因應北韓的軍事計畫、美軍提供的北韓諜報等。

北韓 南韓 民主黨

上一則

加拿大西部觀光小鎮賈斯坡遭野火蹂躪 1/3區域已毀

下一則

以色列戈蘭高地遇襲釀10死 以色列：全面戰爭將來臨

延伸閱讀

南韓影帝涉毒又爆性侵 30歲男子控「他插入我身體」

南韓影帝涉毒又爆性侵 30歲男子控「他插入我身體」
英美韓示警 北韓駭客竊全球國防、企業機密

英美韓示警 北韓駭客竊全球國防、企業機密
求救無人理...南韓5歲童遭跆拳道館長強迫倒立20分鐘 昏迷11天喪命

求救無人理...南韓5歲童遭跆拳道館長強迫倒立20分鐘 昏迷11天喪命
巴奧／搞烏龍 南韓代表隊進場卻被播報成「北韓」

巴奧／搞烏龍 南韓代表隊進場卻被播報成「北韓」

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

2024-07-20 12:17

超人氣

更多 >
巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金