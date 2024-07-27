南韓軍情人員資料外洩 海外諜報工作急喊停

南韓軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。圖為北韓國旗。(路透)

南韓 軍方負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓 ，南韓媒體報導，軍方已緊急要求海外相關人員暫停工作返國。

朝鮮日報引述知情人士報導，情報司約在一個月前確認數百至數千名情報人員資料外流至北韓的事實，雖然不確定外流時間點，但其中有相當數量的現職人員個資，除了以外交官等公職人員身份在海外執勤的「白色要員」，也包括以各種身份偽裝、搜集情報的「黑色要員」。

情報司因此已要求派駐海外的現職情報人員返國，而這些身份曝光的情報人員，日後恐怕也很難再外派執勤。外界憂心，當前對北韓的情報搜集工作可能受到嚴重影響。

據報導，南韓在野黨共同民主黨 國會議員金民錫辦公室26日透露，情報司轄下發生情報人員身份等機密外洩事件，引起輿論關注。軍方表示已由國軍防諜司令部著手進行調查。

軍方目前鎖定一名曾以軍人身份進行諜報工作，之後轉任行政工作的A先生，據韓聯社報導，A先生將只有透過內部網路才能查閱的資料下載到個人筆電中，才導致資料外洩。A先生宣稱是電腦遭駭才使資料外洩，但為何要將機密文件儲存到個人筆電中仍受質疑。

據悉，A先生目前任職於海外諜報工作相關單位，部分推測認為他可能是因偽裝需要，才用一般電腦來儲存所需資料。但鑒於相關人員不可能不知道資料外洩的危險性，軍方正就是否蓄意犯案、是否有其他幕後黑手進行調查。

情報司2018年也曾傳出機密情報外洩事件，當時一名組長級軍官被發現自2013年起持續向中國、日本販賣各種軍事機密，包括在中國當地活動的情報人員資訊，以及因應北韓的軍事計畫、美軍提供的北韓諜報等。