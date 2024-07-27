我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆為「報復歐巴馬」

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

加拿大西部觀光小鎮賈斯坡遭野火蹂躪 1/3區域已毀

中央社加拿大賈斯坡26日綜合外電報導
大規模野火摧毀加拿大西部觀光小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域。(美聯社)
大規模野火摧毀加拿大西部觀光小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域。(美聯社)

加拿大當局今天表示，大規模野火摧毀西部觀光小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域，目前火勢仍未獲得控制，不過天降甘霖和較涼爽天氣，有助消防員滅火。

路透社報導，賈斯坡是加拿大知名景點，位於亞伯達省（Alberta）風景如畫的賈斯坡國家公園（Jasper National Park）內，每年可吸引逾200萬觀光客遊覽這個位於洛磯山脈（Rocky Mountains）的地區。因大火22日賈斯坡緊急疏散。

亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）表示：「降雨、氣溫轉涼加上消防員奮力滅火，使得這場火災明顯緩和。」

但她在記者會上也說：「值得注意的是，火勢仍然沒有獲得控制，而且對於民眾而言，返家還是不安全的。」

加拿大公園管理局（Parks Canada）表示，25日降下10至15毫米雨量，很可能讓火勢直到週末期間都維持緩和。

賈斯坡鎮政府則指出，全鎮已有358棟建築物遭大火摧毀，占當地建物總數1113棟的逾32%。

一些人士評估，這場大火的清理與重建可能得費時數年。有人擔憂，情況嚴重的野火季正在對加拿大西部獲利可觀的觀光產業造成愈來愈大傷害。當地每年觀光收入高達數以十億計美元。

觀光 加拿大

上一則

菲律賓油輪馬尼拉外海沉沒 載運燃料油開始外漏

延伸閱讀

加國野火疏散2.5萬人 觀光小鎮半付祝融

加國野火疏散2.5萬人 觀光小鎮半付祝融
巴奧／47現役NBA球員廝殺 美國男籃能否連霸金牌？

巴奧／47現役NBA球員廝殺 美國男籃能否連霸金牌？
北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮半付祝融

北加州野火疏散逾3500人 加拿大觀光小鎮半付祝融
奧運賽前用無人機刺探敵情 加拿大女足工作人員被捕

奧運賽前用無人機刺探敵情 加拿大女足工作人員被捕

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

2024-07-20 12:17

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧
巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕