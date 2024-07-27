加拿大西部觀光小鎮賈斯坡遭野火蹂躪 1/3區域已毀

大規模野火摧毀加拿大西部觀光小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域。(美聯社)

加拿大 當局今天表示，大規模野火摧毀西部觀光 小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域，目前火勢仍未獲得控制，不過天降甘霖和較涼爽天氣，有助消防員滅火。

路透社報導，賈斯坡是加拿大知名景點，位於亞伯達省（Alberta）風景如畫的賈斯坡國家公園（Jasper National Park）內，每年可吸引逾200萬觀光客遊覽這個位於洛磯山脈（Rocky Mountains）的地區。因大火22日賈斯坡緊急疏散。

亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）表示：「降雨、氣溫轉涼加上消防員奮力滅火，使得這場火災明顯緩和。」

但她在記者會上也說：「值得注意的是，火勢仍然沒有獲得控制，而且對於民眾而言，返家還是不安全的。」

加拿大公園管理局（Parks Canada）表示，25日降下10至15毫米雨量，很可能讓火勢直到週末期間都維持緩和。

賈斯坡鎮政府則指出，全鎮已有358棟建築物遭大火摧毀，占當地建物總數1113棟的逾32%。

一些人士評估，這場大火的清理與重建可能得費時數年。有人擔憂，情況嚴重的野火季正在對加拿大西部獲利可觀的觀光產業造成愈來愈大傷害。當地每年觀光收入高達數以十億計美元。