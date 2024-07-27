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菲律賓油輪馬尼拉外海沉沒 載運燃料油開始外漏

中央社馬尼拉27日綜合外電報導
馬尼拉灣受到工業燃料油外漏影響，菲律賓海岸防衛隊在現場評估援救行動；漁民被要求暫停捕魚。（歐新社）
馬尼拉灣受到工業燃料油外漏影響，菲律賓海岸防衛隊在現場評估援救行動；漁民被要求暫停捕魚。（歐新社）

菲律賓海岸防衛隊今天表示，25日在首都馬尼拉外海沉沒的菲律賓籍油輪MT新地號（MT Terra Nova）載運的140萬公升工業燃料油，已開始有部分漏出流到馬尼拉灣（Manila Bay）。

法新社報導，MT新地號前天一早受到惡劣天候影響沉沒，造成1名船員身亡，並使得菲律賓可能面臨史上最嚴重漏油災難。菲律賓海岸防衛隊為了避免環境慘劇，正和時間賽跑。

MT新地號漏出的浮油規模已增加2倍多，目前估計在馬尼拉灣綿延12至14公里。數以千計菲律賓漁民和觀光業者的生計仰賴這片海灣。

菲律賓海岸防衛隊原本表示，漏油似乎來自這艘油輪航行所需柴油，但現在認為其載運的工業燃料油也外漏。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）說，潛水人員今天下水檢查MT新地號船身時，見到從油槽閘閥流出「極少漏油」，但「還未達緊急程度，只有少量正在外流，油槽仍完好」。

他並表示，菲律賓海岸防衛隊希望明天能夠開始抽取漏油，載運回收油的船隻正在前往現場，估計至少需要7天時間才能抽完。

凱米颱風帶來的豪雨加上季節性降雨，使得馬尼拉及周圍地區近幾天遭受大雨狂襲。MT新地號啟航後因天候惡劣，欲返回位於馬尼拉西方的利邁港（Port of Limay），但在距離港口還差近7公里處沉沒，如今躺在海面下34公尺的海床上。

菲律賓海岸防衛隊先前警告，若MT新地號載運的油料全部洩漏，會釀成一場「環境大災難」。

菲律賓海岸防衛隊為了防範巴里羅稍早形容的「最壞情況」出現，已部署攔油索並出動3艘船在漏油上潑灑分散劑。巴里羅並請求漁民暫停在馬尼拉灣捕魚，以免民眾吃到遭汙染漁獲。

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