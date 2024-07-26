日本東北暴雨 數千人疏散

日本北部近日暴雨成災，一架自衛隊直升機26日在被洪水淹浸的山形縣東澤地區上空偵察搜救。（路透）

受到梅雨鋒面停滯影響的日本 山形縣與秋田縣，近日持續暴雨 ，並陸續傳山泥傾瀉和洪水 等災情，至少2死2失蹤，包括2名警員。日本氣象廳就災情發出今年首個特別預警，數以千計民眾疏散。

NHK報導，氣象廳26日下午發出特別預警，指山形縣出現罕見集中降雨，很可能因暴雨和洪水而出現嚴重災情，呼籲民眾前往穩固建築的較高樓層暫避，並遠離河川和懸崖。當局向超過20萬人發出疏散令，有最少4000人被撤離。數以千計住宅停水或停電。

山形縣新庄市警署表示，2名警員25日前往協助居民途中，所乘巡邏車被洪水沖走，其中1人死亡，另1人仍然失蹤。秋田縣警方表示，秋田市一名8旬老翁周四下午失蹤，其遺體26日尋獲。時事通訊社報導，秋田縣湯澤市一名超過60歲男子在一場山泥傾瀉下失蹤。

朝日新聞報導，根據總務省消防廳26日上午7時的彙整，山形縣新庄市有長照機構淹水，導致37人受困，所幸全員均已順利撤離到2樓。機構職員指出，「降雨不斷，導致停車場水深及腰」。

山形縣酒田市大澤地區，有居民因為河川氾濫受困，約250名陸上自衛隊員今晨展開救援行動。