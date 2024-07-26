ICC擬逮捕以色列總理內唐亞胡 英國新政府放棄反對立場

英國首相施凱爾18日出席歐洲政治共同體（EPC）峰會的記者會。歐新社

衛報26日報導，英國放棄了反對向以色列 總理內唐亞胡發出國際逮捕令的立場，移開了一個關鍵障礙，並突顯新的工黨政府正對以色列採取更強硬的立場。

唐寧街首相官邸證實，政府不會對國際刑事法院（ICC）的司法管轄權遞交質疑，此舉讓ICC更有可能會批准首席檢察官卡林．汗（Karim Khan）此前尋求逮捕以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 雙方的部分領導人。

施凱爾首相的副官方發言人表示，「關於該意見書，這是選前未遞交的前政府提案。我可以確認，政府不會繼續，這符合我們長期以來的立場，即這是法院要決定的問題」。

首相副官方發言人補充指出，「政府對於國際和國內的法治，以及權力分立的感覺非常強烈。我想指出，法院已經收到兩造的一些意見書，他們充分理解爭點來做決定」，但她不願表態工黨政府對此事是否有看法，稱這是法院的問題。

英國政府的決定不一定代表卡林．汗的申請現在將得到批准。

根據此前新聞，卡林．汗5月宣布，以涉嫌戰爭罪和危害人類罪，尋求對內唐亞胡、以國國防部葛朗特與哈瑪斯部分領導人發出逮捕令。美國總統拜登 則批評此舉「離譜」，稱以色列不等於哈瑪斯，正在發生的以哈戰爭「並非種族屠殺，美國將一直與以色列站在一起，共同抵禦國安威脅」。

衛報指出，英國前首相蘇納克同樣批評了卡林．汗的決定，上屆的保守黨政府後來通知ICC，將就ICC對以色列公民擁有司法管轄權的想法提出法律質疑。由於美以兩國都不是ICC的簽署國，雙方對英國施壓維持反對立場，警告放棄反對可能會打亂華府正在斡旋的和平談判。