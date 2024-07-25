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學者：印度國防預算劍指中國 尚未對北京張開雙臂

中央社新德里25日專電

印度財政部最近提交2024-25財政年度中央總預算，國防預算取得各部會最高額度。印度學者認為，這顯示印度政府仍全力因應中國威脅，尚未準備對中國張開雙臂。

印度財政部23日向國會提交2024-25財政年度中央總預算，其中6兆2200億盧比（約743億美元）撥予國防部，約占中央總預算12.9%，在所有中央部會之中額度最高，且較上一個財政年度高出4.79%。

印度國防預算中，27.66%將作國防設備及武器系統採購之用；14.82%用於設備維護及戰備；30.66%支付薪資及津貼；22.7%用於人員退休金；4.17%資助附屬於國防部的民間組織。

其中，650億盧比預算將用於發展邊界道路；655億盧比用於維護海岸安全，還有40億盧比用於資助新創公司及中小企業進行國防創新，發展國防科技解決方案。

解讀2024-25財政年度預算，印度尼赫魯大學中國研究教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）今天接受中央社訪問時說，這顯示印度政府仍全力因應中國對邊界的威脅。

他指出，特別值得注意的是，國防預算中有一筆錢將用於在尼泊爾及西藏邊界一帶的穆斯丹（Mustang）地區興建僧侶院。根據美國中央情報局（CIA）解密資料，穆斯丹正是1950年代CIA訓練藏人對抗中國人民解放軍的基地。

由於印度財政部最近公布2023-24年經濟調查報告，建議中央政府尋求來自中國的投資，引發外界對印度抗中立場是否鬆動、進而衝擊印台關係的揣測。

對此，謝鋼說，若仔細觀察，印度的國防預算有所增加，而昨天公布的預算中，國防部分看得出來是劍指中國，這顯示印度並未對中國張開雙臂，至少沒有正式擁抱中國。

他分析，印度對印中關係的官方立場，仍是邊境地區情況必須先恢復和平與寧靜，兩國關係才可能正常化。印中、印台關係須從整體性的大框架來評估，而不是單看經貿領域的可能變化。

另一方面，印度智庫「中國分析及策略中心」（CCAS）研究員夏海娜（Namrata Hasija）今天向中央社表示，新版預算中，有一部分將用於在印中邊界修建道路，提升印度士兵因應中國威脅時的動員能力與機動性。

夏海娜說，就目前而言，除了商界基於自身利益而希望與中國增加接觸外，印度各界對恢復與中國往來仍抱持排斥態度。

印度 預算 國防部

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