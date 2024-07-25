英國親工黨專家：英方應及早反制中國對台灰色行動

英國首相施凱爾。（歐新社）

英國「工黨台灣之友會」共同創辦人、智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）執行長安德魯．葉（Andrew Yeh）近日撰文指出，英國有必要在中國對台灣的灰色地帶活動由「淺灰」轉為更嚴峻的「深灰」前，及早回應和反制。

安德魯．葉在諾丁罕大學（University of Nottingham）台灣研究室線上刊物發表文章，提到灰色地帶（grey zone）活動的優勢就是令人難以回應，因為它們還不到公開衝突等級，多數決策者傾向避免自身言行導致局勢升高。

然而，與其允許中國的灰色地帶活動漸進升高至「深灰」階段、幾乎要跨越台灣的紅線，安德魯．葉指出，若英國及盟友在「淺灰」階段即能出手反制，就效應而言，這勢必不僅更有效率，風險也較低。

與保守黨政府不同，新上任的英國工黨政府對中國和印太區域著墨有限。一般認為，在對中和對台政策，英國的前、後任政府作為不至於有劇烈變化，將具一定延續性。工黨承諾上台後啟動英中關係「全面盤點」。安德魯．葉認為，這項「盤點」較像是為了在提出較明確政策方向前，先盡可能爭取（或拖延）時間。

從台灣觀察角度看，自現任首相施凱爾 （Keir Starmer）於2020年接任黨魁以來，至今年7月工黨贏得大選這段期間，英中關係趨於緊張、國際地緣政治也發生顯著變化，工黨實難說服各界，為何在啟動英中關係盤點以前，幾乎避談中國是合理的。更何況，工黨本月初上台後隨即落實另一項政見，即啟動國防事務總檢討，但英中關係盤點何時展開，至今仍不明朗。

安德魯．葉分析黨內要角發言研判，工黨執政下的英國政府對印太區域的野心有消退趨勢，但這樣的態度恐引發黨內分歧，效應不容小覷。

他舉例，儘管人數不多，有越來越多工黨籍國會議員願意就台灣議題發聲。雖然還沒有跡象顯示，對印太區域的看法歧異已導致黨內關係緊張，相關議題未來仍可能是黨內外交事務辯論的關鍵分隔線。

安德魯．葉指出，無論是否已決定拿台灣怎麼辦，隨著情勢演變，工黨政府可能很快就會被逼著不得不正視台灣議題。

他提到，工黨政府有必要多加關注中國對台灣日益升高的灰色地帶戰術。

印太區域和台灣對英國及其盟友具戰略利益。安德魯．葉指出，灰色地帶的侵略性舉措恐導致相關方誤判，進而引爆更大規模衝突；一旦台灣議題導致美中之間發生直接的軍事衝突，全球經濟將被迫承受巨大損失。

即便台灣海峽未爆發戰爭，中國對台灰色地帶戰術也損害英國利益。中方相關活動破壞區域均勢和穩定、威脅國際貿易通道安全，並挑戰國際法。北京企圖將台灣海峽「內海化」，宣稱有權管制各國船舶在台海的活動，這顯然違背聯合國 海洋法公約（UNCLOS）。

安德魯．葉提到，工黨上一次執政時，也就是1997至2010年期間，國際和兩岸局勢都與現在明顯不同。若在對外事務領域，今天的工黨領導層仍仰賴曾在上一次執政期間權傾一時的黨內大老們、過度聽信他們的「洞見」，則現任工黨政府的對外政策擘劃，很有可能會不合時宜。