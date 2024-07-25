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英國警察機場逮人踹頭招抨擊 群眾警局外抗議

中央社倫敦24日綜合外電報導
英國員警在曼徹斯特機場執行逮捕任務，朝著一名男子的頭顱又踹又踩。(擷自YouTube@Sky News)
英國員警在曼徹斯特機場執行逮捕任務，朝著一名男子的頭顱又踹又踩。(擷自YouTube@Sky News)

網路廣傳的一段影音顯示，一名英國員警在英格蘭北部曼徹斯特的機場執行逮捕任務，朝著一名男子的頭顱又踹又踩，以致群眾今晚在一座警局外抗議，所幸平和落幕。

綜合路透與天空新聞網（Sky News）報導，這段由旁觀者拍攝的影音上傳社群媒體平台並招致抨擊後，涉事的員警之一已被警方停職，員警執勤的行為則移交獨立警察投訴監督機構處理。

天空新聞網播放的影像顯示，數名配備電擊槍的員警在機場停車場制伏兩嫌，引發混亂場面，一名男子趴在地上，頭顱被員警又踹又踩，另一名男子的頭顱似乎也被員警重擊。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police, GMP）發表聲明指出，這則影音顯示「一起著實令人震驚的事件，可想而知社會大眾對此相當關切，在逮捕行動使用這種武力並不常見，我們了解這會引發不安」。

據了解，警方接獲有人遇襲的通報，而前往處理的3名員警被襲擊並送醫救治，其中包括一名鼻樑骨斷裂的女警，至於兩嫌被捕則是因涉嫌襲擊、攻擊緊急事故處理人員、鬥毆與妨礙警察執勤。

這起事件引發群眾聚集鄰近城鎮警局外抗議，上傳網路的影音顯示，至少100人高喊「大曼徹斯特警察局，真可恥」（Shame on you GMP）。

警方未透露在機場被捕者身分的細節，並稱警局外的群眾抗議平安落幕，沒有發生事故。

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