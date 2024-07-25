日本人口創有紀錄來最大幅萎縮 外來人口趕不上缺口

日本去年外來人口增加11%，首次達到300萬人，但仍不足以彌補日本國民的缺口。(歐新社)

日本 公民人數去年下降之速，創下1960年代有統計以來最高紀錄，對國家的社會安全體系和萎縮的勞動市場帶來更大壓力。

日本厚生勞動省周三公布，日本國民人口1月1日止一年之中減少超過86.1萬人，降至1億2,160萬人，連續15年下降。儘管外來人口增加11%，首次達到300萬人，但仍不足以彌補日本國民的缺口。整體人口萎縮0.4%。

人口縮減，對日本構成勞動力短缺在內多重挑戰。儘管日本失業率始終保持在3%以下，在已開發國家中最低，但很多企業人力上已嚴重吃緊。服務業每名求職者待填補近三個職缺，而建築公司面臨缺人的壓力更大。

帝國數據銀行一份報告說，去年有創紀錄的260家事業因人手不足以維持營運而破產。

最新數據顯示，工作年齡人口占總人口的比例和前一年幾乎持平，因為越來越多外籍勞工填補了人力缺口。不過，日本沒有足夠的結構性支持的情況下，能否繼續容納外國人口以這種速度湧入，目前仍不明朗。

對日本社會安全體制形成的壓力，則是另一個問題。納稅人數減少，無法維持不斷增加的老年人口。經濟學家土井丈朗2018年估計，到2040年，日本稅收和保費 收入預計將減少約10%，日本支應擴大的社會安全支出將更加困難。

為了提高日本出生率，首相岸田文雄承諾政府對每個兒童的支持將提升到和瑞典 相當的水準。瑞典將國內生產毛額（GDP）的3.4%用於家庭福利。