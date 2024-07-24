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歐洲氣候抗議人士出招 手黏跑道阻機場運作

中央社倫敦／法蘭克福24日綜合外電報導
氣候抗議人士24日把手黏在德國科隆－波昂機場跑道上，導致多個航班被取消。路透
氣候抗議人士24日把手黏在德國科隆－波昂機場跑道上，導致多個航班被取消。路透

英國警方和環保團體今天表示，多名氣候抗議人士在倫敦希斯羅機場被捕。在德國，抗議人士則把手黏在科隆－波昂機場跑道上，導致航班起降為之暫停。

法新社報導，訴求停止開採和使用石油的壓力團體「攔住石油」（Just Stop Oil）表示，7名支持者於當地時間上午9時左右在希斯羅機場（Heathrow Airport）周邊道路的兩個地點遭到拘留。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，逮捕並拘留9名「圖謀擾亂希斯羅機場」的環保人士。

機場發言人強調，營運未受影響。

與此同時，環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）稍早在社群平台X表示，科隆－波昂機場（Cologne Bonn Airport）空中交通已停擺，並且上傳數張社運人士把手牢牢黏在跑道上的照片。

路透社報導，「最後一代」希望德國政府尋求在2030年前達成石油、天然氣和煤炭退場的全球性協議，其成員昆克勒（Ronja Kuenkler）在媒體簡報會中說：「今天只是開始。未來幾週我們將在德國、歐洲和全球重複這麼做。」

她拒絕針對定於26日開幕的巴黎奧運是否會成為抗議目標發表評論。

德國第6大機場科隆－波昂機場指出，當地時間接近清晨5時暫停航班起降後，營運已於上午恢復。

歐洲最繁忙的希斯羅機場本月稍早取得法院禁制令，禁止任何與「攔住石油」或其他任何環保運動有關的人進入機場，違者將面臨最高兩年監禁。

目前不清楚在英國和德國的抗議是否經過協調，不過「最後一代」先前就已預告，希斯羅機場是氣候抗議人士今天的數個目標之一。

環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）社運人士把手牢牢黏在科...
環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）社運人士把手牢牢黏在科隆－波昂機場（Cologne Bonn Airport）跑道上，造成空中交通已停擺。歐新社
環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）社運人士把手牢牢黏在科...
環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）社運人士把手牢牢黏在科隆－波昂機場（Cologne Bonn Airport）跑道上，造成空中交通已停擺。歐新社

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