內唐亞胡對美國會發表演說前 以色列再襲擊加薩多處

圖為24日在加薩走廊南部城市汗尤尼斯地區，以色列發動攻擊後冒出濃煙。路透

就在以色列 總理內唐亞胡今天準備在美國國會發表演說前，以色列軍隊又對加薩 走廊（Gaza Strip）從北到南多處發動攻擊，造成人員死傷及住宅毀損。

路透報導，加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）以東地區居民表示，以色列這波最新攻擊在當地數個城鎮摧毀一些住宅，數千居民被迫朝西方移動尋求避難。

巴勒斯坦 民眾急難服務處（Palestinian Civil Emergency Service）表示，他們接獲位於汗尤尼斯東方的巴尼蘇海拉（Bani Suhaila）居民打來的求救電話，說自己被困在家中，但他們無法到達這座城鎮提供救援。

以色列軍方曾表示，由於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的武裝分子不斷能從加薩走廊一些地區發射火箭到以色列並攻擊其部隊，他們持續在這些地區作戰。

哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生官員表示，過去24小時至少有55人死於以色列軍事攻擊，包括加薩北部和中部若干地區都遭到空襲。

開戰以來已舉家遷徙過6次的蓋達（Ghada）從汗尤尼斯西北方的哈瑪斯市（Hamas City）透過聊天應用程式（app）告訴路透：「我們該何去何從？要跨到海上嗎？我們精疲力竭又挨餓，想要戰爭現在就結束，...一天不結束就意味還會有更多家庭從戶口登記簿刪除。」

汗尤尼斯一帶居民表示，以色列下令要他們朝西方移動到一個指定的人道專區，但那個區域如今也不安全。

在加薩走廊南端與埃及接壤的城市拉法（Rafah）另有居民指出，以色列部隊在市西區炸毀幾間房屋。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預定今天稍晚對美國國會發表演說，明天將赴白宮會見總統拜登（Joe Biden）。共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）則已透露，他26日將在佛羅里達州與內唐亞胡見面。

一些聚集在汗尤尼斯一所醫院準備參加親友喪禮的巴勒斯坦人，批評美國歡迎內唐亞胡的行為。從拉法逃來的塔哈（Kazem Abu Taha）表示：「關於加薩正在發生的情況，美國是主要同夥。我們因為美國而遭到殺害，我們正被美國的飛機、美國的艦艇、美國的戰車和美國的部隊屠殺。」