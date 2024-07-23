我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待大型科技股財報 股指收盤微跌

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

中央社記者李若韻巴黎23日專電
法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉(圖)13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今天表示自己依然身體健康，塞納河水質監測也沒有警訊。路透
法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉(圖)13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今天表示自己依然身體健康，塞納河水質監測也沒有警訊。路透

巴黎奧運開幕倒數，塞納河賽場是否啟用成爭議話題。法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今天表示自己依然身體健康，塞納河水質監測也沒有警訊。

歐迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）今天接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問表示，她在塞納河游泳10日後，至今無副作用、無後遺症、也沒有起任何小疹子。

歐迪亞－卡斯特拉說：「（塞納河）目前的控制措施是令人100%放心，但如果連續發生大暴雨，水質中的腸球菌與大腸桿菌要恢復到正常數值便需要時間。就目前監測，大雨過後48小時便能恢復正常。」

她表示，雖然目前天氣預測對奧運有利，但法國體育部與國際奧林匹克委員會和相關單位已協調，為防突發天氣狀況，需要時，將對賽事日期保留緩衝日，讓塞納河水質恢復到安全數值。

歐迪亞－卡斯特拉說，塞納河賽場是個長達多年、充滿行動力的計畫，相信選手們能在這個極其出色的場地，發揮最好的表現。

她指出，在塞納河進行賽事，將成為法國的重要遺產。從塞納河到流向巴黎東邊郊區的馬恩河（la Marne），共計25個游泳點，來自全世界的遊客和法國居民都將感受這場難得的盛會。

根據目前規劃，7月30日三鐵賽事的奧運選手，將會是首次使用塞納河賽場的運動員；8月8日至9日的馬拉松游泳比賽，則預定在亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）附近舉行。

塞納河已成為近期法國政治人物的表演場地。除了歐迪亞－卡斯特拉外，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也於17日下水。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）19日發表聲明指出，他仍計劃遵守承諾在塞納河游泳，但不一定在奧運開幕前。

巴黎奧運 馬克宏 暴雨

上一則

哈瑪斯與巴勒斯坦各派系簽民族團結宣言 以色列不滿

下一則

日本海底火山須美壽島海水變色 海上保安廳發警報

延伸閱讀

昔日網壇四巨頭之一 墨瑞證實巴黎奧運後退休

昔日網壇四巨頭之一 墨瑞證實巴黎奧運後退休
巴奧／柯瑞36歲才「奧運首秀」盤點世界第1準備搶金牌

巴奧／柯瑞36歲才「奧運首秀」盤點世界第1準備搶金牌
巴奧／游泳、體操、田徑…美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

巴奧／游泳、體操、田徑…美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍
巴奧／莊智淵啟程巴黎奧運 感嘆生涯奧運最後一舞

巴奧／莊智淵啟程巴黎奧運 感嘆生涯奧運最後一舞

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43

超人氣

更多 >
3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉