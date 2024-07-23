奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉(圖)13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今天表示自己依然身體健康，塞納河水質監測也沒有警訊。路透

巴黎奧運 開幕倒數，塞納河賽場是否啟用成爭議話題。法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉13日率先下水游泳，以宣示水質乾淨無虞；她今天表示自己依然身體健康，塞納河水質監測也沒有警訊。

歐迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）今天接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問表示，她在塞納河游泳10日後，至今無副作用、無後遺症、也沒有起任何小疹子。

歐迪亞－卡斯特拉說：「（塞納河）目前的控制措施是令人100%放心，但如果連續發生大暴雨 ，水質中的腸球菌與大腸桿菌要恢復到正常數值便需要時間。就目前監測，大雨過後48小時便能恢復正常。」

她表示，雖然目前天氣預測對奧運有利，但法國體育部與國際奧林匹克委員會和相關單位已協調，為防突發天氣狀況，需要時，將對賽事日期保留緩衝日，讓塞納河水質恢復到安全數值。

歐迪亞－卡斯特拉說，塞納河賽場是個長達多年、充滿行動力的計畫，相信選手們能在這個極其出色的場地，發揮最好的表現。

她指出，在塞納河進行賽事，將成為法國的重要遺產。從塞納河到流向巴黎東邊郊區的馬恩河（la Marne），共計25個游泳點，來自全世界的遊客和法國居民都將感受這場難得的盛會。

根據目前規劃，7月30日三鐵賽事的奧運選手，將會是首次使用塞納河賽場的運動員；8月8日至9日的馬拉松游泳比賽，則預定在亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）附近舉行。

塞納河已成為近期法國政治人物的表演場地。除了歐迪亞－卡斯特拉外，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也於17日下水。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）19日發表聲明指出，他仍計劃遵守承諾在塞納河游泳，但不一定在奧運開幕前。