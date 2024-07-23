我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

健保貴房租高政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

聯合國：去年全球近4千萬人與愛滋病毒共存

中央社聯合國22日綜合外電報導
在瑞士日內瓦聯合國愛滋病規劃署 (UNAIDS) 大樓外拍攝的標誌。路透
在瑞士日內瓦聯合國愛滋病規劃署 (UNAIDS) 大樓外拍攝的標誌。路透

聯合國（UN）今天發布的最新報告顯示，去年全球共有近4000萬人與愛滋病毒（HIV）共存，其中逾900萬人沒接受任何治療，導致每過1分鐘就有人因愛滋病（AIDS）相關疾病死亡。

美聯社報導，由聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）發布的這份報告指出，目前終結全球愛滋病計畫進度減緩，且用在疾病相關的研究資金縮減。此外，中東與北非、東歐與中亞、拉丁美洲等3個分區的新增感染數增加。

報告寫道，2004年全球有210萬人因愛滋病相關疾病離世，去年顯著下滑至63萬人左右。然而跟2025年少於25萬死的目標相比，去年數據仍是目標的2倍多。

報告統計，性工作者、男同性戀者和吸毒者在全球新感染者的占比，從2010年的45%上升至2023年的55%。

聯合國愛滋病規劃署執行主任白安易瑪（Winnie Byanyima）說，世界各國領袖矢言要在2030年底前，讓愛滋病不再構成公共衛生威脅，維持這項承諾的前提是確保計畫得到所需資源支持，並保護所有人的人權。

各國領袖承諾在2025年底前，將每年HIV新感染人數降低至37萬人；但報告指出，去年新感染病例數高達130萬，是上述目標的3倍多。

報告並表示，去年全球與HIV共存的3990萬人中，有86%知道自己感染病毒，77%感染者正接受治療，72%感染者的病毒得到抑制。

聯合國 同性戀

上一則

赤字倍增至6.46億 英國BBC將裁員500人省成本

下一則

哈瑪斯與巴勒斯坦各派系簽民族團結宣言 以色列不滿

延伸閱讀

聯合國草擬文件 抨擊企業依賴買碳權來達成氣候目標

聯合國草擬文件 抨擊企業依賴買碳權來達成氣候目標
以色列占領巴勒斯坦領土爭議 國際法院認定違法

以色列占領巴勒斯坦領土爭議 國際法院認定違法
國際法院裁決以色列非法占領巴領土 巴勒斯坦表歡迎

國際法院裁決以色列非法占領巴領土 巴勒斯坦表歡迎
經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43

超人氣

更多 >
3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人

走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人