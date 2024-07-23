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赤字倍增至6.46億 英國BBC將裁員500人省成本

編譯林聰毅／綜合外電
資金吃緊的英國國家廣播公司BBC，23日表示計劃再裁減500名員工，以節省更多成本。 路透
資金吃緊的英國國家廣播公司BBC，23日表示計劃再裁減500名員工，以節省更多成本。 路透

英國國家廣播公司（BBC）將在2026年3月之前再裁減500名員工，因為其年度報告描繪了令人擔憂的財務狀況，包括赤字幾乎倍增至近5億英鎊（6.46億美元）。

BBC 23日表示，過去五年該公司的員工數減少了2,000人，約占總人數的10%，未來20個月也將淨裁減500個公共服務職位。該公司當日啟動了自願離職計畫。年度報告指出，BBC今年的資遣費超過5,000萬英鎊，為三年來新高。

BBC表示：「在接下來的兩年裡，我們將尋求進一步將我們擁有的資金轉移到為觀眾提供真正價值的優先領域。」「這意味著，在公共服務領域，我們將關閉和轉移某些領域的角色，並在成長領域創造角色。」

此波裁員是BBC努力成為「更精實、更靈活的組織」的一部分，但其年度報告描繪的財務狀況令人擔憂。該公司透露，今年的營運赤字增加了三分之一以上，達到2.63億英鎊，預計到2025年的此時將增加近一倍，達到4.92億英鎊。

今年成為該公司董事長的沙阿23日警告說，資金吃緊意味著其「內容預算現在受到影響，連帶將對英國更廣泛的創意產業產生重大衝擊」。

BBC歸因於政府的決定對該公司造成「重大的資金影響」。上屆英國保守黨政府在2022年將電視牌照費凍結兩年，然後規定從今年起牌照費的漲幅須低於通膨率。BBC已被迫裁員並削減節目。

雪上加霜的是，根據BBC的年報，在2023年全英國約有50萬個家庭取消了觀看電視都需要支付的電視牌照費。此外，隨著美國串流媒體越來越受歡迎，以及年輕人捨棄廣播電視轉向數位平台，電視市場對該公司也變得越來越具挑戰性。

在BBC傳出裁員消息之際，該公司的競爭對手ITV和Channel 4，也在經濟艱困的背景下分別裁員約200名員工。

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