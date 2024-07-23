7/21創史上最熱一天 全球平均氣溫華氏62.76度

示意圖。Image by Khusen Rustamov from Pixabay

根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」提供的初步資料，本月21日創下有紀錄以來世界最熱的一天，全球平均表面氣溫達到攝氏17.09度（華氏62.76度）。

路透報導，這比去年7月創下的原本最高溫 紀錄攝氏17.08度（華氏62.74度）略多一些。過去一週在美國、歐洲和俄羅斯 ，都有大片地帶遭遇熱浪席捲。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）證實，根據他們握有的1940年以來資料，去年創下的單日全球平均氣溫最高紀錄似乎已在本月21日打破。

全球平均氣溫在去年7月連續4天刷新最高紀錄，從3日到6日。這是由於使用化石燃料所引發的氣候變遷 ，造成北半球各地出現極端高溫。

哥白尼氣候變化服務還指出，自去年6月以來，單月全球平均氣溫已連續13個月創下有紀錄以來同月最高溫紀錄。

一些科學家已暗示，今年可能超越去年成為紀錄有史以來最熱的一年，因為氣候變遷加上聖嬰現象（El Nino）將今年氣溫進一步推高。這次聖嬰現象已於今年4月結束。