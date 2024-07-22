法國極左派反對以色列參賽奧運 法部長允24小時保護

針對一名法國極左派國會議員表示不歡迎以色列 運動員參加巴黎奧運 ，並呼籲示威抗議，法國內政部長今天說，以色列選手將受24小時保護；法國外交部長也對以色列代表團表示歡迎。

綜合路透和法新社報導，法國極左派政黨「不屈法國」（France Unbowed，LFI）議員波特（Thomas Portes）被拍攝到，20日在一場挺加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦 人的集會上表示，以色列的奧運選手在法國不受歡迎，應該示威抗議他們參加26日開幕的巴黎奧運。

波特其後接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問時還說：「法國外交官應該施壓國際奧會（IOC）禁止以色列的國旗和國歌。」

1972年的德國慕尼黑（Munich）奧運，有11名以色列選手遭到巴勒斯坦武裝分子殺害，即史上所稱的「慕尼黑慘案」（Munich massacre）。時隔52年，波特的言論雖受法國立場較溫和左派「社會黨」（Socialist Party，PS）的一些盟友譴責，但也獲得一些「法國不屈」議員某種程度辯護。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，波特的發言具有「反猶太主義的暗示」。他接受電視台訪問時還說，以色列運動員在巴黎奧運期間會受到24小時保護。

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）今天也在布魯塞爾召開的一場歐洲聯盟（EU）外長會議上表示，波特呼籲排除以色列參賽巴黎奧運是「不負責任且危險的」行為。他說：「我想要代表法國對以色列代表團說，我們歡迎你們來到法國參加各項奧運賽事。」

塞儒內還表示，他將立即與以色列外長通話強調上述立場，並將告訴對方：「我們會持續確保以色列代表團的安全。」