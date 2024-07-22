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小馬可仕：領土爭議菲律賓不可能讓步

中央社馬尼拉22日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓總統小馬可仕今天表示，針對領土爭議，菲律賓「不可能讓步」，此前中菲兩國在南海爆發一連串加劇的衝突。同日小馬可仕也宣布查禁離岸博弈公司。

法新社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）向國會發表年度國情咨文演說表示：「菲律賓不可能讓步，菲律賓不可能動搖。」

小馬可仕在演說中並未提及中國，但他說，菲律賓將持續「尋求在爭議區域緩和緊張的解決之道…我們的立場和我們的原則不容妥協」。

小馬可仕發表國情咨文演說前，針對運補駐紮在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的菲國部隊，菲律賓與中國達成一項「臨時性安排」。近幾個月以來，仁愛暗沙一直是暴力衝突的焦點。

另據路透社報導，由於博弈產業與犯罪息息相關，小馬可仕今天宣布，禁止在菲律賓設立針對海外賭客，包括中國大陸民眾在內的賭博業務。

小馬可仕頒布這道博弈產業的規範，目的是在年底前，陸續關閉並終止這類離岸賭博公司的營運，並說：「濫用又不尊重我國法律的行為必須遏止。」

小馬可仕在國情咨文演說中表示，這些離岸賭博公司鋌而走險從事非法活動，像是金融詐騙、洗錢、賣淫、人口販運、綁架、凌虐甚至謀殺。

菲律賓的離岸博弈業者或稱之為離岸博弈公司（POGO）於2016年起大行其道，並且多家公司在菲律賓設立店面，並鎖定海外市場，包括嚴禁賭博的中國。

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