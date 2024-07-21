我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

加薩緊張之際 以總理將赴美國會發表「具里程碑」演說

中央社／耶路撒冷20日即時報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）24日即將在美國國會發表具里程碑意義的演說。目前，內唐亞胡正面臨各方施壓，要求他迅速就加薩戰爭與哈瑪斯達成停火協議。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡是以色列執政時間最長的總理，而他也將成為第一位4度在聯邦參眾兩院聯席會議上發表演說的外國領導人，打破他目前與英國前首相邱吉爾（WinstonChurchill）同為3次的紀錄。

但分析人士表示，自去年10月7日以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，以色列與其主要軍事和外交支持者美國關係即趨於緊繃，令人擔憂。

美國擔心的是加薩走廊（Gaza Strip）平民傷亡不斷增加將引發強烈反彈；內唐亞胡則是頭痛要如何營救遭哈瑪斯擄走的人質、平息家屬抗議聲浪。

美國總統拜登和部分以色列部會首長表示，透過卡達、埃及和美國斡旋人員談判，有可能達成協議。今年5月勾勒的計畫提出為期6週的停火，屆時一些以色列人質將與關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯進行交換。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，談判代表只差臨門一腳了。

哈瑪斯曾指控內唐亞胡試圖阻撓達成協議。布林肯表示，他希望能在內唐亞胡訪問華盛頓期間，「將協議帶過終點線」。

內唐亞胡與拜登之見的會面，目前尚未獲得證實。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

加國全面調查中國海外地下警局 將聯手G7盟友反制

下一則

F-16戰機將到手 烏克蘭戰力打問號 恐淪空中箭靶

延伸閱讀

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向
布林肯表示以哈接近停火 油價觸及一個月最低

布林肯表示以哈接近停火 油價觸及一個月最低
布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助

布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助
誰讓拜登從堅持不退到萌生退意？紐時分析3大關鍵

誰讓拜登從堅持不退到萌生退意？紐時分析3大關鍵

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死