我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟大當機是一人害的？他扮工程師認罪逗笑全網

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

中央社倫敦20日綜合外電報導
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透

家喻戶曉的Hello Kitty今年將歡慶50歲生日，儘管誕生近半世紀，恐怕還有粉絲認為她是隻貓，創造出這個可愛卡通人物的三麗鷗公司近日再澄清Hello Kitty是人不是貓。

日本三麗鷗公司行銷與品牌管理副總裁科克（Jill Koch）於7月18日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）中受訪說：「她其實是小女孩，在倫敦郊區出生成長。」

科克還提到，「她有媽媽和爸爸，還有一個雙胞胎妹妹咪咪（Mimmy），同時也是她最好的朋友」，Hello Kitty也喜歡烘焙餅乾，結交新朋友。

科克也在節目中透露Hello Kitty的身高體重，「體重是3顆蘋果重，身高有5顆蘋果高」。

三麗鷗官方還說，Hello Kitty雖然是人類小孩，不過臉上有鬍鬚。而且她飼養寵物貓，男朋友名為丹尼爾（Daniel），還有成千上百位朋友。

Hello Kitty傳達的核心訊息是友誼、善良及包容，這些是幫助她超越國界、語言和文化的部分原因，因為大家都能理解。

Hello Kitty誕生於1974年11月1日，隔年在日本被設計成兒童零錢包。此後，Hello Kitty成為家喻戶曉的卡通人物之一，玩具、電視卡通節目、主題公園和服飾都可以看到她可愛的身影。

英國國王查理三世（King Charles III）上個月以國宴款待來訪的日本天皇德仁夫婦時，還特別提早祝福Hello Kitty生日快樂。

Hello Kitty的真實身分揭曉，不少粉絲在社群媒體上表達震驚和不解。

短影音社群平台TikTok一位用戶上傳影片，質疑「Hello Kitty是否試圖操縱我們的情感」。

還有網友在社群媒體X平台發文說：「你不能改變歷史，她是一隻貓。」

儘管真實身分曝光震驚了許多人，但其實這不是三麗鷗第一次告訴大家Hello Kitty的身分。

2014年，三麗鷗公司就澄清過Hello Kitty是小女孩，並不是貓。

日本 社群媒體 查理三世

上一則

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

延伸閱讀

全球IT系統大當機 「世界大戰、精英集團網攻」等陰謀論瘋傳

全球IT系統大當機 「世界大戰、精英集團網攻」等陰謀論瘋傳
新加坡示警不實訊息 引干預法封鎖郭文貴相關帳號

新加坡示警不實訊息 引干預法封鎖郭文貴相關帳號
兒盟調查：平均10歲有手機 逾8成有社群恐慌

兒盟調查：平均10歲有手機 逾8成有社群恐慌
美國禁令緊逼 川普卻表態支持TikTok

美國禁令緊逼 川普卻表態支持TikTok

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透）

加拿大副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤

2024-07-14 21:00

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃
史丹福報告：美華人科學家流失 2/3去中國

史丹福報告：美華人科學家流失 2/3去中國