我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone是否被駭客入侵？ 3C專家：6處可以檢查

川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

貿易爭端不止 歐盟認定中生質柴油傾銷 將徵臨時關稅

記者陳宥菘／即時報導
歐盟反傾銷調查發現，中國生質柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此決定對中國生質柴油徵收最高36.4%的臨時關稅。（美聯社）
歐盟反傾銷調查發現，中國生質柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此決定對中國生質柴油徵收最高36.4%的臨時關稅。（美聯社）

中歐貿易摩擦不斷，歐盟再對中國產品加徵臨時關稅。歐盟19日公布的文件顯示，反傾銷調查發現中國生質柴油以不公平的低價在歐盟市場銷售，因此決定對中國生質柴油徵收最高36.4%的臨時關稅，新措施將於8月中旬實施。

路透指出，這是歐盟針對中國一系列貿易案件中的最新一起。此前歐盟已在本月初對中國進口電動車加徵最高37.6%的臨時關稅。

中國一直是歐盟成員國最大的生質柴油來源國。歐盟在去年12月對中國進口生質柴油發起反傾銷調查，調查期長達14個月，如今作出加徵臨時關稅的決定後，歐盟的調查將持續到明年2月，屆時可能確定未來5年的最終關稅。

根據歐盟公布的臨時關稅稅率，怡斯萊集團（EcoCeres Group）稅率為12.8%、卓越新能稅率為25.4%、嘉澳環保稅率為36.4%。

歐洲生質柴油委員會（EEB）早前表示，中國企業去年向歐盟出口180萬噸生質柴油，佔中國生質柴油出口總量的90%，這對歐盟的生產造成毀滅性的影響。該委員會稱，雪佛龍再生能源集團已讓德國工人休假、蜆殼（Shell）暫停了荷蘭一家工廠的建設、英國石油則暫停在德國的一個計畫，而亞金能源（Argent Energy）則關閉了生質精煉廠。

歐洲廢棄物和先進生物燃料協會（EWABA）樂見對中國產品加徵關稅的措施，該協會認為這將促使市場條件從2022年底以來「極為不利」的局面恢復正常。

中國官方目前尚未對此作出回應。但在歐盟去年發起反傾銷調查時，中國商務部曾表示，2008年以來，歐盟先後對多國的生質柴油產品採取反傾銷、反補貼、反規避等多種貿易救濟措施，其違規做法多次訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。中方一貫主張合理審慎使用貿易救濟措施，堅決反對濫用貿易救濟措施的保護主義行徑，將密切關注歐方後續行動。

歐盟 關稅 德國

上一則

國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質

下一則

新加坡示警不實訊息 引干預法封鎖郭文貴相關帳號

延伸閱讀

中國對自美國進口丙酸 開徵43.5%反傾銷稅

中國對自美國進口丙酸 開徵43.5%反傾銷稅
范德賴恩連任歐盟主席推「抗中保台」 環球時報：起壞頭

范德賴恩連任歐盟主席推「抗中保台」 環球時報：起壞頭
中國反傾銷白蘭地 法國酒商赴聽證會

中國反傾銷白蘭地 法國酒商赴聽證會
瑞銀：若川普當選 美徵60%關稅 中國經濟成長減半

瑞銀：若川普當選 美徵60%關稅 中國經濟成長減半

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

2024-07-13 02:25
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透）

加拿大副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤

2024-07-14 21:00

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃