南韓對北韓擴音器喊話每日實施 恐激化緊張局勢

為反制北韓 投放垃圾氣球 的挑釁行動，南韓 軍方今天決定將彈性採取的擴音器喊話措施改為每天實施，希望藉此遏制北韓挑釁行動；但也有意見憂心此舉可能激化兩韓對立，造成當地民眾不安。

南韓合同參謀本部今天表示，為因應北韓不斷投放垃圾氣球的行動，加上北韓仍在不斷進行相關準備活動，「判斷不能坐視不管」，西部、中部及東部前線地區部署的部分固定式擴音器將暫時改為每日播放。

北韓自5月28日起至今已8次向南韓投放帶有垃圾穢物的上千顆氣球，南韓軍方在6月9日睽違約6年重啟擴音器喊話反制，僅播放2小時；今天凌晨進行的喊話則持續約10小時，但南韓軍方仍持續發現北韓投放氣球的行動，因此決定改為每日播放。

據京畿北部警察廳統計，今天截至下午4時為止，共接到136件垃圾氣球通報，但目前未傳出人員或物品遭氣球落下擊中等受傷害的事。

合同參謀本部表示，北韓軍方的行動明確違反停戰協議，威脅南韓人民生活，譴責北韓不顧南韓軍方提出多次警告依然故我，無視南韓給予的機會，在南韓集中豪雨災情不斷的狀況下也如此，強烈要求北韓即刻停止這類「卑劣、幼稚又低級的行為」。

南韓軍方現在尚未「全面重啟」擴音器喊話措施，僅啟用不到10台擴音器，但也表示若北韓挑釁依舊，將增加擴音器數量，不排除全面重啟的可能性，甚至可能直接打擊投放氣球的來源，「有很多選項」。

擴音器喊話播放內容包括反北韓宣傳、世界新聞及南韓流行音樂等，被視為一種心理戰術，根據韓媒SBS電視台報導，南韓軍方今天凌晨在京畿道坡州市附近邊境播放國歌，並在廣播中呼籲「北韓同胞」放下手中「從早到晚在地雷區裡沒有任何價值的勞動」，逃離「地獄般的奴隸人生」。

南韓最早在1963年開始實施對北韓的擴音器喊話，2004年因簽署軍事協議暫時中斷，2010、2015、2016年都曾因北韓挑釁短暫重啟，在兩韓2018年簽署板門店宣言、約定撤除擴音器等設施當時，南韓在前線24處設有固定式擴音器，以及16台移動式擴音器設備。

南韓國內也有反對重啟擴音器喊話的意見，認為這項措施只會激化兩韓之間的緊張局勢，並沒有明顯助益。靠近兩韓邊境的坡州市市長金京一今天就對軍方措施表示憂心，認為無論是散播傳單或透過擴音器喊話，都會使兩韓緊張局勢升溫，今天凌晨的擴音器喊話更進一步加深坡州市民的恐懼。

他提到，在京畿道北部的漣川郡2015年曾發生北韓為反擊擴音器喊話而進行砲擊挑釁的事件，憂心可能引發類似狀況，要求軍方考量當地居民的生命安全，節制對北韓喊話的行動。