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應王毅邀請 加拿大外長趙美蘭將訪中

記者陳湘瑾／即時報導
加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）。路透
加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）。路透

中國外交部發言人林劍18日於例行記者會表示，應中國外交部長王毅邀請，加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）將於7月18日至20日訪中。趙美蘭2021年上任後迄今一直未訪問中國。

據環球網報導，趙美蘭2021年10月就任加拿大外交部長以來，受新冠疫情限制措施及加中關係趨冷等因素，迄今未以外長身分訪中。然而據外媒報導，趙美蘭在今年4月已派遣副外交部長莫里森（David Morrison）前往中國，以緩解與中國的關係。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）曾表示，加拿大副外交部長莫里森訪中等於先探路，為未來部長級的訪問找到合理性，只不過未來趙美蘭訪中，將可能面對中方對加拿大的不滿情緒。

中國和加拿大過去幾年關係緊張。據新加坡聯合早報報導，加拿大2018年12月應美國要求，在溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟，北京隨後採取反制措施，以間諜罪拘捕兩名加拿大公民，令雙邊關係凍結。加拿大則指責北京干預加拿大2019年和2021年兩屆大選。

王毅和趙美蘭今年2月曾在慕尼黑安全會議期間會見。王毅當時表示，中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列，當前的困難局面不是中方願意看到的。推動中加關係止跌回穩，實現改善發展，符合兩國根本利益。趙美蘭則於會面中表示，加拿大奉行務實外交，致力於改善加中關係。

王毅並於會面中指出，希望加方樹立正確對華認知，停止炒作「中國威脅論」，停止散布所謂「中國干涉加內政」虛假信息，停止經貿科技交往泛安全化，切實尊重彼此核心利益，採取實際行動維護雙邊關係政治基礎。

加拿大 王毅 新加坡

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