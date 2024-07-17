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肯亞再派200名員警至海地 協助打擊幫派暴力

中央社海地首都太子港16日綜合外電報導

東非國家肯亞為協助問題重重的加勒比亞國家海地平息猖獗的幫派暴力，又派遣200名員警今天抵達當地，由兩國高階官員迎接。這項任務受到聯合國（UN）支持。

法新社報導，海地消息人士表示，加上這批新員，目前在遭到暴力蹂躪的海地首都太子港（Port-au-Prince）共有400名肯亞警察駐守。肯亞一共提議派遣約1000名員警協助海地穩定局勢，這項行動受到外界密切關注。

馳援海地正發展為多國參與的任務，但肯亞派警行動已在國內不斷遭遇法律挑戰，肯亞總統魯托（William Ruto）同時還得努力平息自家的反政府示威。

由肯亞帶領的協助海地任務，預定合計派員約2500人，其他貢獻警力的國家多在非洲和加勒比海。這項任務雖非由聯合國安排，但受其祝福。

海地警政署長諾米爾（Rameau Normil）告訴抵達的肯亞員警：「我以海地政府和過渡總統委員會（Transitional Presendential Council）的名義歡迎你們。」一旁還有肯亞的海地特遣警隊指揮官奧通格（Godfrey Otunge）。

肯亞警方消息人士表示，已有600名員警出發前往海地，包括今天抵達的這批。其中一名人士告訴法新社：「很快將有更多人出發，直到所有1000名警力抵達。」

聯合國

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