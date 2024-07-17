日本國腳佐野海舟涉性侵遭警逮捕 震驚德甲新東家

23歲日本足球 國家代表隊球員佐野海舟，月初才宣布轉至德甲美因茨足球俱樂部（Mainz 05）發展，今天傳出他14日在東京涉嫌性侵女性遭警方逮捕。美因茨足球俱樂部隨即發聲明表示震驚。

日本讀賣新聞報導，美因茨足球俱樂部在社群平台X發文寫道：「從媒體報導得知才與我們簽約不久的佐野海舟在其母國遭拘捕，非常震驚。因為目前資訊不足，暫時無法評論此事，正努力儘速掌握此事的來龍去脈。」

佐野海舟的老東家、日本職業足球聯盟（J聯盟）鹿島鹿角（位於日本茨城縣的職業足球俱樂部）4日才宣布佐野海舟加入美因茨足球俱樂部。

針對佐野海舟遭日警逮捕一事，J聯盟鹿島鹿角今天發聲明表示，「佐野海舟已經完成轉隊手續，這起有關旗下前選手的案子，本俱樂部也感覺很憂心。」聲明還指出，目前無法掌握詳情，會關注今後狀況。

日本放送協會（NHK）報導，警方相關人士指出，14日凌晨4時（美東時間13日下午3時）許，佐野海舟與2名20幾歲的男性友人一同在位於東京都文京區湯島一地的飯店，涉嫌性侵一名30多歲女性。這名女子報警後，警方在飯店附近發現佐野海舟等3人，隨後予以逮捕。

據悉，佐野海舟等3人在事發前與該名女性一起聚餐。掌管東京警務的警視廳還在調查事件真相，警方未公布佐野海舟等人是否坦承犯案。

佐野海舟生於日本岡山縣，因奪球能力佳，擔任中場。他從鳥取縣的米子北高校（高中）於2019年進入當時的日乙（J2）球隊町田澤維亞（FC Machida Zelvia）展開職業球員生涯，去年加入日甲（J1）鹿島鹿角。