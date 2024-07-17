我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾議員謝安達籲拜登退選 迄今民主黨喊換拜最大咖

一洲焦點／美國為何要保台灣、新的共和黨、刺殺川普未遂說法不一

以色列再襲 黎巴嫩5死包括3孩童

中央社貝魯特16日綜合外電報導
圖為17日真主黨從黎巴嫩向以色列發射一連串砲彈，造成一棟住宅樓受損。路透
圖為17日真主黨從黎巴嫩向以色列發射一連串砲彈，造成一棟住宅樓受損。路透

黎巴嫩官媒報導，以色列今天襲擊黎南造成5人喪命，其中包含3名敘利亞孩童。什葉派基本教義民兵組織真主黨則宣布，對以色列北部發射多枚卡幽沙式火箭（Katyusha）進行報復。

法新社報導，黎巴嫩國家通訊社（National News Agency，NNA）報導，「3名敘利亞兒童」命喪「敵人對烏姆圖特村（Umm Toot）農地的襲擊」。

報導指出，一架「敵方」無人機鎖定黎南另一地點克法特比尼路（Kfar Tebnit road）上一部機車進行攻擊，造成兩名敘利亞人死亡。現場目擊者通報，「那輛機車上有兩個人，（遭攻擊後）許多民眾試圖接近...結果再遭襲擊」。

要求不具名的黎巴嫩安全機構消息人士告訴法新社，這兩名敘利亞人是在附近工作的「平民」。

聯合國兒童機構表示，「只要暴力持續，身處險境的孩童只會更多」。聯合國兒童基金會（UNICEF）在社群平台X上說：「今天又有3名據報在黎巴嫩南部家門前玩耍的孩童命喪空襲，這真是恐怖。」

自從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，在加薩走廊（Gaza Strip）引發戰爭以來，其盟友真主黨（Hezbollah）幾乎每天都與以軍交火。以國空軍表示，對黎南部分地區真主黨所在地點發動襲擊，包括烏姆圖特村附近雅林（Yarin）地區的一個「恐怖分子小組」。

據法新社統計，自從去年10月以來，以黎邊境跨境交火已在黎巴嫩造成511人喪生，大部分是戰士，但也包括至少104位平民。以國當局則表示有17位軍人、13位平民死亡。

以色列 聯合國 加薩

上一則

英國國會開議御座致辭 聚焦經濟、安全與公平發展

延伸閱讀

以色列空襲加薩走廊 至少60死

以色列空襲加薩走廊 至少60死
狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡

狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡
以色列再轟加薩多處 含聯合國救濟工作署總部

以色列再轟加薩多處 含聯合國救濟工作署總部
伊朗警告以色列勿動真主黨 以外長：想毀滅別人就應自食其果

伊朗警告以色列勿動真主黨 以外長：想毀滅別人就應自食其果

熱門新聞

日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
一位日本太太在結婚七年後丈夫突然要求離婚，一查發現對方果然外遇。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kinga Howard）

丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

2024-07-11 20:20
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

2024-07-13 02:25

超人氣

更多 >
華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘
德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
馬斯克：X和SpaceX總部將搬離加州 性別法令成最後稻草

馬斯克：X和SpaceX總部將搬離加州 性別法令成最後稻草
川普遇刺後最新民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控

川普遇刺後最新民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控