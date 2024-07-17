英國國會開議御座致辭 聚焦經濟、安全與公平發展

英國國會開議大典17日登場，國王查理三世在王后卡蜜拉陪同下，於上議院發表「御座致辭」。路透

英國國會開議大典今天登場，國王查理三世 發表「御座致辭」，宣告政府擬推動的逾35項法案，觸及能源、基礎建設、社會安全、中央和地方政府權力劃分、議會改革等領域，主軸為經濟成長、安全與公平發展。

「御座致辭」是英國國會開議大典重點戲，內容由內閣擬撰，由君主在上議院向聚集聆聽的上、下議院議員及應邀出席的各國駐英使節和其他貴賓宣讀，揭示政府在國會新會期擬推動的法案與施政重點。上、下議院隨後將一連數天就法案規畫進行辯論。

這是睽違14年後，再次由工黨政府擬撰御座致辭。在王后卡蜜拉（Camilla）陪同下，查理三世（King Charles III）以偶爾略顯沙啞的嗓音宣讀。

根據御座致辭，英國政府擬推動通過「預算 責任法」，以確保重大稅賦和支出決策皆經獨立監督機構「預算責任局」（OBR）審驗。這是為避免2022年9月時任首相特拉斯（Liz Truss）未參考OBR評估即發布預算案導致金融市場混亂、英鎊大跌等憾事再度發生。

在備受各界關注的經濟領域，值得一提的包括「國家財富基金法案」、「就業 權利法案」、「大英能源法案」，以及鐵路公有化相關法案。

根據規劃，工黨推出的國家財富基金（NWF）將與建設「綠色經濟」、振興地方發展扣連，並整合對企業的投融資協助機制。NWF將獲政府資金73億英鎊（約95億美元），並透過英國基礎建設銀行（UK Infrastructure Bank）放款，未來預期政府每投入1英鎊，就能吸引3英鎊私人投資。

「大英能源法案」則為工黨推動設立的「大英能源公司」（Great British Energy, GBE）提供法律依據。按規劃，GBE是公有企業，總部將位於蘇格蘭，聚焦潔淨和可再生能源。

該公司資本額預計將達83億英鎊，投資項目包括英國本地基礎建設、供應鏈和科技研發。公司除了本身將參與能源的生產、分配、供應和貯存，並入股各項計畫，也將透過自身投資行為的示範作用，吸引更多私人資金投入相關領域，以強化英國能源自主和安全、降低國內供應成本、促進地方和產業發展、提升相關產品和技術出口。

根據首相府的資料，為達成英國本土能源體系的零碳排目標、擺脫對石油和天然氣的需求，英國的陸域（onshore）風電發電量需至少增加1倍，離岸風電和太陽能發電量則需至少增加3至4倍。

工黨相關政策較保守黨的主張激進。保守黨支持有限開發英國北海石油和天然氣、發展核能，以及延後實施全面禁售汽、柴油和油電混合車，理由包括避免增加民眾財務負擔。

工黨另計畫實施鐵路公有化，整合公共基礎建設與目前多交由民間業者執行的日常營運活動。業者經營權合約結束後，鐵路將自動收歸公有。首相府指出，相關措施有助節省國庫開支、提升鐵路網運作效率。根據市調公司易普索（Ipsos）5月發布的民調結果，54%受訪民眾支持鐵路公有化。

「就業權利法案」內容則包括禁止「零工時」勞動契約（即雇主可自由變更受雇者工作時間，且不保證最低工時），以及禁止「解雇再重新雇用」等惡意壓低人力成本的手段。首相府指出，過去10年，英國的「零工時」契約數已增長至超過100萬個案例。

此外，法案將確保受雇者自上工第1天起（含試用期），即有權使用親職假、病假，並受公平解雇保障。根據首相府的資料，這將讓受雇者轉換工作更容易，有助提升薪資和生產力。

首相府指出，在英國，就業率成長普遍未能直接促成生產力和薪資增長。自2008年全球金融危機以來，英國的生產力成長即穩定低於七大工業國集團（G7）平均值，而實際薪資和人均國內生產毛額成長率則明顯平緩，實際平均週薪近期才逐步回復2008年水準。

整體而言，工黨政府尋求促進更公平的經濟和社會發展機會，包括賦予地方政府更多財政、公共建設及其他決策權和資源；解決公立學校教職員缺口；確保不同性別、族裔、年齡的公平就業條件等。

各項法案中，別具英國特色的是國會上議院改革相關法案。工黨政府擬取消世襲貴族議員的議事和投票權。首相府指出，這是更廣泛的上議院改革工程第一步；在21世紀，世襲貴族議員的存在正當性經不起檢驗。

根據首相府的資料，1999年工黨前政府時期通過的相關法案意在「暫時」保留部分世襲貴族議員席位，作為未來完全廢除這類議員身分的過渡措施，但25年過後，上議院依然有90餘位世襲貴族議員。

不同於因功勳或專業成就而獲授予爵位的非世襲貴族（life peer，即終身或一代貴族）議員，世襲貴族（hereditary peer）議員不需接受基於國家安全考量的身家調查。此外，受多數爵位僅可由男性繼承影響，目前上議院所有世襲貴族議員皆為男性；世襲貴族議員近半員額也由保守黨把持。

首相府指出，英國現僅有805名世襲貴族，占全國總人口0.001%，但在上議院825個席位中，世襲貴族議員人數占比高達11.15%，就議會民主而言，比例明顯失當。

御座致辭最後，查理三世重申英國對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的支持。