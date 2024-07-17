俄羅斯企業懸賞 最先擊落F-16俄軍官兵可拿17萬美元

羅馬尼亞空軍一架F-16戰機飛越費泰什蒂郊外的第86空軍基地，攝於2023年11月。資料照片。美聯社

俄羅斯 官媒「RT」16日報導，西方國家正在將美製F-16戰機移交給烏克蘭 ，俄羅斯民營企業「Fores」公司宣布，第一個擊落F-16戰機的俄軍官兵將收到可觀賞金。

根據RT報導，Fores是一家陶瓷支撐劑製造商，之前也曾為俄軍消滅西方軍械出過賞金。副執行長波塔寧（Ilya Potanin）在俄羅斯國防部 發布的影像中表示，「摧毀F-15和F-16戰機將有獎勵」，並指第一個擊落戰機的賞金將達1500萬盧布（約合17萬美元）。

根據EurAsian Times轉述的塔斯社報導，波塔寧出席了為俄軍中央集團軍（Center group）所屬軍人舉辦的典禮，向他們頒發在阿夫迪夫卡（Avdiivka）方向摧毀西方戰車的證書與獎金時，也宣布了摧毀F-16的獎金。

波塔寧表示，Fores執行長什莫季耶夫（Sergey Shmotyev）6月出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）時，就率先宣布設立這筆獎金，並表明該公司先前也為摧毀戰車制定了類似的激勵措施。

根據波塔寧的說法，Fores已經7次支付類似的賞金。包括砲兵跟無人機操作員在內，該公司上次向不同單位的俄軍官兵支付賞金，表彰摧毀了「約17輛艾布蘭與豹式戰車」，每個戰果讓軍人獲頒50萬盧布（約合5641美元）。

在俄羅斯國防部錄製的影片中，領獎的俄軍官兵表示，西方重型裝備對他們只是「常規」目標，還稱拿到的錢將花在新裝備上，讓他們在戰場上更有戰力。