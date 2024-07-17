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遊客爬義雕像動作猥褻 文化人士：用新加坡模式對付

編譯周辰陽／即時報導
義大利佛羅倫斯近日發生一名女遊客爬上羅馬酒神巴克斯雕像，做出猥褻動作。(截取自IG帳號welcome_to_florence)
義大利佛羅倫斯近日發生一名女遊客爬上羅馬酒神巴克斯雕像，做出猥褻動作。(截取自IG帳號welcome_to_florence)

義大利佛羅倫斯近日發生一名女遊客爬上羅馬酒神巴克斯（Bacchus）雕像，做出猥褻動作。旁人將照片上傳網路，在義國引起公憤。

BBC報導，這座真人大小的巴克斯雕像矗立在著名老橋附近一處街角基座，是16世紀雕刻家詹波隆那（Giambologna）作品的現代複製品，原件存放在附近的巴傑羅美術館。

IG帳號「welcome_to_florence」分享了2張夜間的照片，一張是女子爬上雕像做出猥褻動作，另一張則是攀在雕像上作勢親吻，引發社群媒體用戶的憤怒，一些網友呼籲逮捕她，還有人指出，「這是多年來試圖把佛羅倫斯轉變成迪士尼樂園的結果」。

發揚義大利文化遺產的Confcultura協會會長阿斯普羅尼（Patrizia Asproni）表示，「每個人都覺得有權毫無顧忌為所欲為」，就發生了這些「一再上演的粗魯和野蠻」，並呼籲採用「新加坡模式」，對惡劣行為實施「嚴格檢查、天價罰金與零容忍」。

佛羅倫斯考古和美術主管瑞納迪（Antonella Rinaldi）則說，「這裡歡迎遊客，但他們需要尊重我們的藝術品，無論是原件或複製品，儘管我懷疑我譴責的這位女士是否知道差異」。

義大利 新加坡 迪士尼

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