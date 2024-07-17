羅馬行人地獄 護士等公車被撞死

羅馬近日電動滑板車盛行，街頭常見電動滑板車與汽車爭道險象。數據顯示，近6個半月內，羅馬有91人死於車禍，其中半數死於摩托車與電動滑板車意外。中央社

走在羅馬市中心，幾乎每天都能撞見車禍現場。近24小時內，羅馬與近郊車禍已奪去6命。上週末凌晨，更有一名護士等公車時遭撞身亡，讓交通地獄成為羅馬輿論近日熱議話題。

在羅馬擔任計程車司機多年的保羅（Paolo）向中央社記者抱怨：「羅馬交通愈來愈混亂，經常忽然竄出電動滑板車、摩托車，防不勝防。」

行人除了飽受交通紊亂之苦，還要面對大眾運輸脫班誤點問題。在羅馬市中心、梵蒂岡城附近的公車站牌，一位年邁義大利 修女請記者幫忙用手機查詢公車動態。她無奈地表示，她依照日常班表來等車，卻已在近40度高溫 下苦等超過20分鐘。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）16日以「一場無止盡的屠殺」，形容羅馬交通地獄。統計顯示，近6個半月內，羅馬有91人死於車禍，其中半數死於摩托車與電動滑板車意外；而在人行道等公車，或走斑馬線穿越馬路也不再安全。

14日晚間，在台灣駐教廷大使官邸附近發生一起嚴重車禍，89歲老太太開羅（Antonietta Cairo）與她57歲女兒雷納迪（Barbara Rinaldi）穿越馬路時，在斑馬線上遭撞，造成老太太死亡、女兒重傷。義大利警方正調查肇事駕駛是否涉及酒駕或嗑藥。

13日凌晨，一名男性護士斯基拉奇（Sebastiano Schillaci）在羅馬路邊等公車時遭汽車撞傷身亡。「行人權利運動」（il Movimento diritti dei pedoni）等多個民間組織旋即發起示威，以聳動標題「等公車時你會死嗎？」為主題，控訴羅馬交通亂象。

羅馬市政府15日通過，計畫投入430萬歐元（約470萬美元）改善行人安全，內容包括更新路面與地上交通標誌、管制行車速度、重新規劃安全島、檢視危險十字路口與人行道等。