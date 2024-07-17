以色列空襲加薩走廊 至少60死

以色列16日空襲加薩走廊造成至少60人死亡。圖為空襲後1名男孩被送往醫院急救。（歐新社）

英國衛報報導，正當加薩停火協議再次觸礁之際，以色列 16日對加薩走廊的空襲行動已造成至少60人死亡，包括收容難民的學校與「人道主義區」皆成為以軍打擊的目標。

紅新月會16日指出，馬瓦希（Mawasi）的1處加油站附近因空襲爆炸導致17人死亡。該處位於地中海沿岸附近，收容上千名難民，以色列先前宣布該區為疏散區。無獨有偶，加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的一所由聯合國開設的艾爾瓦達（al-Awda）學校，同樣也遭到以色列空襲，另有16人死亡。

以色列：學校出現哈瑪斯 武裝分子

以色列國防軍在聲明中解釋，因哈瑪斯武裝分子出現在學校內才發動空襲；不過，以軍並未解釋空襲馬瓦希的原因。軍方僅表示，16日的空襲行動共打擊加薩約40個目標，包括軍事建築、狙擊哨所、哨點及藏有大量炸藥的建築物。

哈瑪斯與巴勒斯坦 伊斯蘭聖戰組織表示，所屬的戰士利用反戰車火箭與迫擊砲攻擊以國軍對。伊斯蘭聖戰組織分子也表示，其向以國南部史德洛特（Sderot）發射飛彈，但並未造成傷亡。

空襲目的在於斬首哈瑪斯軍事指揮官

過去兩周以來，以色列對包圍的巴勒斯坦領土發動數月以來最猛烈的轟炸；其中，針對馬瓦希的空襲最具致命性，目標是斬首哈瑪斯軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif），雖仍不確定戴夫是否死亡，但可確定的是至少90人死於空襲。

根據以色列國防軍聲明稿，自2023年10月爆發衝突以來，以色列國防軍已「消滅」加薩一半的哈瑪斯幹部與1.4萬名士兵。另據當地衛生單位統計，逾3.84萬名巴勒斯坦人死於以色列的報復行動，230萬人急需食物、水、醫療用品及住所。

停火協議陷入僵局

衛報指出，對於亟需提振士氣的以色列而言，擊斃戴夫是必要手段。在長達近10個月的衝突中，以色列始終無法擊殺哈瑪斯3名最高領導人中的任一位。然而，為狙擊戴夫而發動的一系列空襲，似乎導致停火與人質交換的談判進入僵局，埃及方面已證實，協商已於13日觸礁。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）發表聲明，為抗議以國「大屠殺」行動，該組織將退出談判；但如果以色列能「證實嚴肅地達成停火協議與人質交換協議」，該組織已準備好重返談判桌。

1名熟悉談判過程的巴勒斯坦官員透露，「儘管以色列加大攻擊力道，但哈瑪斯仍不希望自己被當作終止談判的戰犯，哈瑪斯希望不計代價、終止戰爭，其已展現必要的靈活性，並敦促參與協商的人讓以色列做出回饋」。

哈瑪斯也指責以國總理尼坦雅胡只顧自身政治利益，罔顧協議與戰爭結束；但以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）卻樂觀地認為，「這是我們有史以來最接近協議的一次」。

衛報指出，由於雙方始終未能就換俘的身分與人數達成共識，導致停戰協議破局；加上以色列控制進入埃及的拉法，哈瑪斯與國際團體又堅持拉法要交還巴勒斯坦手中，使得情勢更形複雜。