登山客遇熊襲 羅馬尼亞國會：將撲殺500頭棕熊

羅馬尼亞國會批准於本年度撲殺近500頭棕熊，用以控制這個保育類動物數量，並藉此回應登山客遭棕熊攻擊致死所引發的民怨。示意圖。(Pexels@Philipp Schwarz)

羅馬尼亞國會15日批准於本年度撲殺近500頭棕熊，用以控制這個保育類動物數量，並藉此回應登山客遭棕熊攻擊致死所引發的民怨。

法新社報導，根據羅馬尼亞環境部資料，羅國是除了俄羅斯 之外，歐洲地區棕熊數量最多的國家，達8000頭。

羅馬尼亞環境部也於今年稍早時表示，過去20年來，境內熊襲事件已造成26人死亡及274人重傷。

而本月初，一名年輕登山客在羅國喀爾巴阡山（Carpathian Mountains）一條熱門步道健行時遭熊攻擊致死，促使總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）於夏季休會期間召回議員開緊急會議。

會中，議員們除通過管制棕熊數量的法案，也空出片刻，靜默哀悼過世的這名19歲登山客。

今天通過的這項法案，授權有關單位於本年度撲殺481隻棕熊，與去年的220隻相比，足足有兩倍之多。

議員們主張，羅國境內棕熊「數量過多」是造成攻擊事件頻傳的原因，但也坦言這次通過的法案無法避免攻擊事件再度發生。

這項法案已招致動保團體的譴責。

根據世界自然基金會羅馬尼亞分會（WWF Romania）說法，除非有讓熊群遠離人類社區的配套措施，如加強垃圾管理及防止民眾餵食野生動物，否則撲殺無法根本地解決問題。

據羅馬尼亞當局上周提出的數據，2023年期間通報野熊出沒的緊急電話就有約7500通，是2022年的兩倍多。