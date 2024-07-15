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俄少年參加北韓夏令營：6點起床擦金日成銅像、玩電腦遊戲摧毀白宮

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯男子分享他9年前到北韓參加夏令營的經驗，每天早上6點必須起床擦拭清理前領導人金日成、金正日的銅像。圖為平壤萬壽臺金日成和金正日銅像。(新華社)
俄羅斯男子分享他9年前到北韓參加夏令營的經驗，每天早上6點必須起床擦拭清理前領導人金日成、金正日的銅像。圖為平壤萬壽臺金日成和金正日銅像。(新華社)

一批俄羅斯青少年預計於7月下旬前往北韓，參加為期約1周的夏令營。這些兒童預計將住在北韓最大營地「松濤園」，裡面有射箭場、水族館、海灘、親水公園等。

據NEWSIS報導，俄羅斯青少年團體「最初運動」正在安排讓北韓與俄羅斯的青少年交流，擬邀請一批俄羅斯青少年，於7月24日至8月2日前往北韓參加夏令營。

此外，俄羅斯一名男子近日受訪，分享他9年前到北韓參加夏令營的經驗，整個營期總共15天，除了基本的夏日活動以外，還包含部分「特殊活動」，比如每天早上6點必須起床擦拭清理前領導人金日成、金正日的銅像，唱歌頌北韓領導人的歌曲，還會玩摧毀美國白宮的電腦遊戲。

美國CNN報導，俄羅斯25歲男子尤里（Yuri Frolov）從小對北韓充滿好奇，還參加了北韓相關的論壇，並且在2015年獲得到北韓參加夏令營的機會，活動為期15天，費用約為500美元，參加夏令營的青少年來自寮國、奈及利亞、坦尚尼亞和中國等國家，且他們只有在最後一天才能和北韓的青少年互動。據說這樣做是為了避免外國人分享自己的成長經歷，影響當地小孩。

尤里說，夏令營的活動大多是常見的夏日活動，像是海灘郊遊、蓋沙堡比賽等，但還包含了一些特殊活動，比如他們必須每天早上6點起床，去擦拭北韓前領導人金日成和金正日的銅像，就算生病了也不能請假；還要唱歌讚頌北韓領導人，他們也玩了北韓的電腦遊戲，內容是一隻倉鼠駕駛著坦克，要去摧毀美國白宮。

除此之外，夏令營的食物對尤里來說也是一大挑戰，主食大多都是米飯、馬鈴薯塊和麵包，導致他在15天營期瘦了約5公斤，回家後還立刻到速食店大吃一餐；不過尤里說，這次夏令營並不算太糟糕的經驗，「我頂多就是覺得無聊，除了沒有辦法上網以外，這裡就像是任何一個基本的俄羅斯夏令營。」

每日電訊報The Telegraph也指出，俄羅斯領導人普亭有意將俄國小孩都送去北韓夏令營，擴大兩國孩子「思想交流」。

另據韓聯社報導，南韓統一部表示，北韓公開焚燒空飄傳單場面之舉，極為罕見。他還就北韓預告的「報復」措施表示，青瓦台將採取令北韓難以承受的措施，回應其無理、低級的「垃圾氣球」挑釁。

北韓勞動黨副部長金與正前一天透過朝中社發表談話稱，邊境附近和部分縱深地區發現了傳單和相關物品，並已按規定進行焚化處理。朝中社還公開了焚燒反朝傳單和綜合感冒藥等物品的照片，勞動新聞等北韓對內媒體則沒有公開相應照片。

北韓 俄羅斯 白宮

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