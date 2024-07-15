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英國箱屍案2男遇害 一嫌落網被控謀殺

中央社倫敦15日綜合外電報導
英國布里斯托市（Bristol）克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）13日發現裝著人類遺骸的行李箱。圖為在牧羊人叢林區（Shepherd's Bush）一間公寓外，警察圍起封鎖線蒐證。美聯社
英國布里斯托市（Bristol）克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）13日發現裝著人類遺骸的行李箱。圖為在牧羊人叢林區（Shepherd's Bush）一間公寓外，警察圍起封鎖線蒐證。美聯社

英國布里斯托市（Bristol）克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）近日發現裝著人類遺骸的行李箱後，警方今天指控一名男子犯下2項謀殺罪。

路透報導，34歲的莫士克拉（Yostin Andres Mosquera）被控謀殺兩名男性，經警方確認，死者為62歲的艾芳索（Albert Alfonso）及71歲的朗沃斯（Paul Longworth）。

倫敦都會警察局（Metropolitan Police）表示，兩名被害人曾是伴侶關係，同居在倫敦西部牧羊人叢林區（Shepherd's Bush）一間公寓裡，犯嫌莫士克拉也在同公寓短暫待過一段時間。

公寓裡也發現兩名被害人的遺骸。

副助理警察局長瓦倫坦（Andy Valentine）發表聲明：「我知道這起可怕的事件不僅會引起牧羊人叢林區居民的擔憂，還會引起倫敦更廣泛的LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）社群的關注。」

他進一步說道：「訊問正在進行中，調查還在初期階段，我們目前沒有尋找其他與這兩起謀殺案有關的人，希望這能消除一點疑慮。」

警方還指出，目前搜集到的證據並未顯示具有恐同犯案動機，但該案初步被歸類為仇恨犯罪，隨著愈來愈多證據浮現，分類會被重新檢視。

英格蘭西南部布里斯托市警方10日晚間接獲消息指出，克利夫頓吊橋上有一名男子帶著一個行李箱，形跡可疑。附近區域之後發現第2個行李箱。

警方表示，莫士克拉帶著行李箱從倫敦出發，13日在布里斯托被捕，將於今天出庭。

仇恨犯罪 跨性別 同性戀

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