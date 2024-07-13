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研發可列印太陽能電池 波蘭女科學家首獲歐洲發明獎

中央社華沙12日專電
馬林凱維奇所領導的團隊擊敗來自芬蘭與法國的競爭對手，開發出可列印太陽能電池獲得歐洲專利局頒發發明家獎。(截取自馬林凱維奇LinkedIn)
馬林凱維奇所領導的團隊擊敗來自芬蘭與法國的競爭對手，開發出可列印太陽能電池獲得歐洲專利局頒發發明家獎。(截取自馬林凱維奇LinkedIn)

波蘭新聞社報導，馬林凱維奇所領導的團隊擊敗來自芬蘭與法國的競爭對手，開發出可列印太陽能電池獲得歐洲專利局頒發發明家獎（EPO），成為歷史上首位獲得歐洲發明家獎的波蘭女性。

報導指出，馬林凱維奇（Olga Malinkiewicz）出生於1982年，畢業於華沙大學物理學系，在西班牙完成她的博士學位，並開始她的光學科學研究。她在那裡開發出一種低溫技術，用於生產基於鈣鈦礦的柔性太陽能電池，允許它們在任何襯底上使用。

2014年12月，她率領作為聯合創始人的Saule Technologies團隊在美國波士頓展示了世上第一台可印刷的鈣鈦礦柔性太陽能電池。

頒發這座獎項的歐洲專利局（EPO）讚揚馬林凱維奇的團隊，以它具有成本效益和環保的鈣鈦礦太陽能電池，推進太陽能技術，這可以促進全球可再生能源的產生，作為一種輕量級和靈活的利用太陽能的方法。即使在人造光下，它依然可以使用。

Salue Technologies聲稱，這些可列印太陽能電池不僅比矽面板更高效，而且生產成本更低，因為鈣鈦礦在成型過程中不需要非常高的溫度。它們可用於室內空間，例如他們已經在2021年於波蘭推出動態店內標籤。

歐洲專利局表示，與傳統的太陽能電池板相比，柔韌、輕薄的鈣鈦礦塗層聚合物對建築物的結構壓力更小，其中1平方公尺的鈣鈦礦太陽能電池可以用兩根手指握住，而傳統的太陽能板則重達20到30公斤之間。

歐洲專利局補充說，這項發明提供了令人難以置信的商業可能性，從可發電的太陽百葉窗到鍵盤和手機等太陽能消費電子產品等計劃都有可能。

低溫 波士頓

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