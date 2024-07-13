莫迪訪俄會普亭 美駐印大使：衝突時期沒有戰略自主

印度總理莫迪（左）和俄羅斯總統普亭8日在莫斯科郊外的新奧加廖沃總統官邸舉行非正式會晤時相擁。美聯社

印度 世界一體新聞台（WION）12日報導，美國駐印度大使賈西迪（Eric Garcetti）再度對新德里當局說教，稱衝突時期不存在戰略自主。

賈西迪日前出席CUTS International組織主辦的國防新聞集會（Defence News Conclave）與發表演講。在此之前，北約峰會在美國華府召開，印度總理莫迪則在同一時間訪問俄羅斯 ，並且會晤普亭 總統。

賈西迪據報表示，「我了解…而且我尊重印度喜歡自己的戰略自主，但在衝突時期，沒有像戰略自主這樣的事情。在危機時刻，我們將需要互相了解」。他接著表示，「我不在乎我們對此取了什麼樣的頭銜，但我們將需要了解，我們是信得過的朋友、兄弟姊妹與同事」。

賈西迪沒有提到俄羅斯之名，但他敦促新德里採取行動對付「戰爭機器」與支持美國，「再也沒有遙遠的戰爭，我們必然不是僅僅支持和平。我們必須採取具體行動，確保不遵守和平規則比賽的人，他們的戰爭機器無法繼續毫不減弱。這是美國需要知道的事情，而且印度需要一起知道」。

據印度時報轉述，賈西迪還敦促印方，不要把兩國雙邊關係視為理所當然。他說，雖然兩國關係比以往任何時候都更廣、更深，但還不夠深。如果我們將此視為理所當然，我將不得不打上許多防禦戰，以幫助這條關係取得進展」，並強調提高兩國關係的持續努力。

WION報導，莫迪領導下的印度政府在十年執政期間，一直保持著確保國家第一的價值觀，代表外交領域的戰略性操作。對於賈西迪的評論，印度官員沒有立即回應。但專家表示，這番話可能不會受到歡迎。