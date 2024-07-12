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伊朗新總統：期待走向全球新秩序 與中國進行更廣泛合作

記者黃國樑／即時報導
伊朗當選總統裴澤斯基安。(美聯社)
伊朗當選總統裴澤斯基安。(美聯社)

據《央視新聞客戶端》，當地時間12日，伊朗當選總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在伊朗媒體撰文，闡述其外交政策理念。裴澤斯基安表示，中國和俄羅斯在伊朗面臨挑戰的時候，始終與伊朗站在一起，伊朗非常珍惜這份友誼。伊朗期待在走向全球新秩序的過程中，與中國進行更廣泛的合作。

他提到，2023年，中國在促進伊朗與沙烏地阿拉伯關係正常化方面發揮了關鍵作用，這顯示出其對國際事務的建設性願景和前瞻性態度。

在提到與俄羅斯關係的時候，裴澤斯基安表示，伊朗將繼續擴大和加強與俄羅斯的合作，並致力於為緩和俄烏衝突貢獻力量。他表示，將繼續在雙邊以及金磚合作機制、上合組織等多邊機制下，與俄羅斯合作。

針對伊核協議，裴澤斯基安表示，2018年美國單方面退出伊核協議後，歐洲國家也違背了其承諾，儘管如此，伊朗仍期待在相互尊重和平等的原則上，與歐洲國家進行建設性對話。

他提醒，美國需要認清現實，需要明白，對伊朗施加壓力不會奏效。美國非法退出伊核協議，造成伊朗巨大經濟損失，並透過制裁給伊朗人民帶來難以承受的痛苦。此外，美國也對伊朗發動經濟戰、暗殺革命衛隊高級將領蘇萊曼尼、實施國家恐怖主義活動等，世界正目睹美國行為帶來的惡劣後果。

針對核子問題，裴澤斯基安指出，在伊朗國防體系的理論中，不包含核武這個選項。伊朗敦促美國從過去的錯誤中吸取教訓，並調整其政策。美國決策者需要明白，挑撥地區國家相互對抗的政策現在以及未來都不會成功，他們需要接受這個現實，避免加劇當前的緊張局勢。

另外，裴澤斯基安表示，伊朗將優先加強與鄰國的關係，以合作促進區域發展。

伊朗 俄羅斯 沙烏地阿拉伯

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