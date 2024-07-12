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法政壇分裂新總理難產 工會不滿總統揚言奧運罷工

中央社巴黎12日專電
巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。(新華社)
巴黎奧運倒數兩周，罷工和示威陰影揮之不去。(新華社)

法國國會改選後陷入政壇大亂鬥。勝選的左翼聯盟內部分裂，目前仍未有總理人選，據傳總統馬克宏將於16日接受現任總理辭職。工會認為馬克宏阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工

馬克宏（Emmanuel Macron）今天於總統府召開與部長及政黨親信的會議。據世界報（Le Monde）等媒體報導，馬克宏在會議中表示，將於16日，即最後一次部長會議後，以及下屆國會18日開議前夕，接受現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）請辭。

執政中間派陣營同在（Ensemble）在8日國會改選中喪失80多個席次，落居國會第二大勢力。艾塔爾於隔天向總統遞交辭呈。但馬克宏當時要求他暫時留任，「以確保國家穩定」。

共和黨籍參議院議長拉謝（Gerard Larcher）日前提議9月開學後再組成新政府。他直言，「這次解散對國家帶來巨大混亂，不該這樣耍弄法國」。

然而現任內閣中有17位是新科議員，若新政府不成立，根據憲法他們將無法入席國會。但18日將進行國會議長投票，若這17位總統陣營的議員不在，恐怕對中間派在國會勢力造成重大影響。

左翼聯盟新人民陣線（NFP）在改選中贏得最多的182席，依憲政傳統，將由左翼向馬克宏推舉總理人選。

選前氣勢如虹的極右翼國民陣線（RN）因左翼與中間派的棄保戰略而未如願成為最大勢力，但仍增加50多席，破過往紀錄。

由於國會改選結果呈現罕見的三足鼎立，無一黨擁有多數，且各陣營間也出現嚴重分歧，甚至分家出走，導致法國政壇陷入前所未有的分裂狀態。

馬克宏10日在給法國人民的公開信中強調，「（選舉）無人獲勝」，要求「為國家建構一個穩固的多數，必然是多黨構成」，並呼籲「給各方政治勢力一點時間達成妥協」。

部分左翼人士與支持者認為馬克宏的言論不僅插手國會事務，更否定了新人民陣線組成少數政府的可能性，進而引發不滿。

最大工會法國總工會（CGT）與法國民主工會聯盟（CFDT）昨天揚言，將不排除在26日登場的奧運期間發動罷工，也使得法國恐怕從政壇動盪上升到社會衝突。

總工會秘書長比內（Sophie Binet）說，現階段沒有奧運期間罷工計畫，但拒絕所謂「停戰」的想法，「無論我們是否發動罷工，人們都會動員」。民主工會聯盟也表示不排除罷工。

總工會鐵路員工工會更發起18日全國示威，也就是巴黎奧運開幕前一周，「為了有一個左派政府，甚至可能需要由下往上強勢推動，動員、抗議、罷工」。

由極左政黨不屈法國（LFI）、溫和左派社會黨（PS）與生態-綠黨（EELV）、法國共產黨（PCF）組成的新人民陣線內部分歧極大，在不少政見上都持對立看法，最初是為了遏止極右勢力擴張才答應結盟。

面對多方壓力，新人民陣線的總理難產一周。共產黨總書記魯塞（Fabien Roussel）向法媒表示，內部談判有非常多「阻礙」，「無法在不屈法國和社會黨的提案中找到共識」。不過據報導，新人民陣線正在做最後討論，總理人選即將出爐。

另一方面，極右翼國民陣線則放話，將對所有「由不屈法國和生態黨出任部長組成的政府」，推動對政府的不信任動議，政治僵局的威脅恐將如影隨形。

巴黎奧運倒數兩周，法國政壇與社會深陷不安，罷工和示威陰影揮之不去，對國家團結與國際形象都帶來不小傷害。

馬克宏 罷工 巴黎奧運

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