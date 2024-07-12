匈牙利外長：不支持北約變成反中集團

牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）。路透

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）今天表示，匈牙利不希望北大西洋公約組織（NATO）成為「反中」集團，也不會支持往這條路上走。

路透社報導，西亞爾托是在華府的北約 峰會場邊發表評論，他也提到讓烏克蘭 加入會削弱北約原有的團結。

北約峰會的公報草案將中國形容為俄國目前在烏克蘭作戰的關鍵助推者，還說北京持續對歐洲和國際安全造成系統性挑戰。中國外長王毅對此回應，公報草案帶有偏見且「挑撥離間」。

西亞爾托回答匈牙利國營電視台問到北約努力跑到印太建立盟邦一事時說：「北約是一個防禦同盟陣營，我們不能將北約組織成反中集團。」

歐盟 其他成員正試圖減少對北京依賴，然而中國卻是匈牙利在貿易、投資方面的重要夥伴。去年10月，西亞爾托曾訪問北京，在談及生產電動車電池的願景時稱「我們不打算成為世界領導者，因為中國已是世界領導者」。

匈牙利7月起擔任歐盟輪值主席國，總理奧班（Viktor Orban）出訪基輔與莫斯科後，8日拜會中國國家主席習近平，討論達成烏克蘭和平協議的可能。

奧班和俄羅斯總統普亭會談激怒歐盟內部一些領袖；當前歐盟因俄國侵烏，傾向避免與莫斯科間出現高層接觸。在北約峰會上，各國領導人承諾支持烏克蘭，並透過公報草案重申支持烏克蘭加入北約之路。

西亞爾托說：「烏克蘭的加入不會強化北約，反而會削弱原有的團結，因為北約成員國間對烏克蘭加入的看法迥異。烏克蘭加入也不能強化北約的防禦性質，因為這事實上還恐造成北約與俄國衝突的風險。」