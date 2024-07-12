我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州羽壇雙嬌揮拍巴黎奧運 華裔孿生姐妹拚小組出線

中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

上演「東亞版烏戰」？日2024防衛白皮書點名3大威脅

編譯江昱蓁／即時報導
日本國防預算大部分用於對美軍事採購，包括戰斧巡弋飛彈、F-35戰機。圖為空自的F-35。（美聯社）
日本國防預算大部分用於對美軍事採購，包括戰斧巡弋飛彈、F-35戰機。圖為空自的F-35。（美聯社）

日本內閣會議於12日通過2024年版《防衛白皮書》，報告強調由於俄國、中國及北韓在印太地區的活動，日本正努力推動提高國防預算至680億美元（約新台幣2.21兆元），使其達到該國2022財年GDP的2%。報告還警告，「不排除印太地區，特別是東亞地區未來可能出現類似俄國入侵烏克蘭的嚴重情勢」。

2024年版的《防衛白皮書》與2023年版多處觀點相同，包括重申北韓發射飛彈與核測試帶來的威脅，俄國入侵烏克蘭，以及中國在日本海空域與日俱增的活動。日本防衛省表示，由於日本正為二次大戰結束以來最嚴峻也最複雜的安全環境做準備，儘管日圓嚴重貶值，仍無法阻止東京增加國防預算。日本防衛大臣木原稔也強調，「國際社會已進入危機的新時代，現正面臨二戰結束以來最大的考驗，現有秩序正受到嚴重挑戰」。

《星條旗報》報導，2022年11月，日本首相岸田文雄承諾，要讓日本的國防預算在2027年達到GDP的2%；但此後日圓匯率一路下跌，由2022年11月的140日圓兌1美元，直落至目前的161日圓兌1美元，創40年來新低。

對美軍事採購佔國防預算大宗

日本國防預算大部分用於對美軍事採購，包括戰斧巡弋飛彈、F-35戰機或其他武器、裝備，這些交易通常是在美元走強下進行。

儘管日本矢言提升國防預算至GDP的2%，但因貨幣嚴重貶值，防衛省希望透過重新檢視開銷、制定長期合約及大量採購，讓國防預算每一塊錢能花在刀口上，更有效率。

戰略暨國際研究中心東北亞事務專家塞奇尼表示，日本政府擬透過增加稅收來籌措足夠的資金擴充軍備，惟輿論是否支持仍不確定，預計今年稍晚會有一場稅收政策大辯論。

對於軍備擴張，日本一貫表示是因為地緣政治舞台愈來愈不穩定，日方被迫採取防禦措施。

中國2030年將擁有超過1000枚核彈頭

報告稱中國「靠力量片面改變現狀的企圖與活動增加」。過去30年在缺乏透明度的前提下，北京持續且高水平地增加國防經費。中國的核武與飛彈戰鬥力，以及海空戰力，質與量都快速且廣泛地提升。估計中國在2030年將擁有超過1,000枚核彈頭，並持續數量增加直至2035年。

此外，北京仍在增加水面戰鬥艦與潛艦數量，興建第二艘自製航艦「福建號」，並持續研發與部署現代化戰機與多種無人機。

在台灣周邊領域活動日益活躍

報告指出，大陸穿越包含釣魚台周邊海域在內的東海、日本海、西太平洋等第一島鏈，甚至到第二島鏈一帶。北京在台灣周邊海域的軍事活動也日益活躍，並在台灣周邊海空領域多次舉行軍演，試圖將軍事行動塑造成既有事實，並藉此提高實戰能力。

南海島礁軍事化

報告點名北京在南海頻繁活動，將南海島礁軍事化，片面改變現狀，進一步讓其成為既成事實。由於南海議題影響印太地區和平穩定，南海也是日本主要海上通道，日本表達嚴重關切。北京也加強與俄國的合作，並在日本周邊實施海空聯合航行，已對日本產生安全威脅。

賴總統就職後軍演

報告也提到，台灣總統賴清德520就職後共軍隨即展開2天軍演，證明台海緊張情勢加劇。「台灣周邊情勢的穩定不僅對日本安全很重要，對國際社會的穩定相當重要，日本必續持續且警惕地關注局勢的發展」。

報告總結，嚇阻中國、俄國及北韓的關鍵就是美日聯盟，提升日本軍事防衛能力，並擴大與歐洲、亞洲國家的外交關係。日本也會恪守憲法基本原則，「即維持防禦導向的政策，不成為威脅其他國家的軍事強國」。

日本 預算 俄國

上一則

俄下令逮捕納瓦尼遺孀 打入恐怖分子黑名單

下一則

才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普

延伸閱讀

日圓劇震可能反映日本匯率新策略：加劇市場揣測氛圍 嚇阻投機客

日圓劇震可能反映日本匯率新策略：加劇市場揣測氛圍 嚇阻投機客
技術性失誤？ 日艦闖中領海接近浙江被逐驅

技術性失誤？ 日艦闖中領海接近浙江被逐驅
日本供應鏈 高度依賴中國 家電類超過9成

日本供應鏈 高度依賴中國 家電類超過9成
四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數

四川司機接「跨省大單」 成都到北京2300公里 車費5位數

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50

超人氣

更多 >
好市多要漲會員費 升等黑鑽卡划算嗎？簡易評估法教學

好市多要漲會員費 升等黑鑽卡划算嗎？簡易評估法教學
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢

拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普：但我有一重大優勢