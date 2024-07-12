上演「東亞版烏戰」？日2024防衛白皮書點名3大威脅

日本國防預算大部分用於對美軍事採購，包括戰斧巡弋飛彈、F-35戰機。圖為空自的F-35。（美聯社）

日本 內閣會議於12日通過2024年版《防衛白皮書》，報告強調由於俄國 、中國及北韓在印太地區的活動，日本正努力推動提高國防預算 至680億美元（約新台幣2.21兆元），使其達到該國2022財年GDP的2%。報告還警告，「不排除印太地區，特別是東亞地區未來可能出現類似俄國入侵烏克蘭的嚴重情勢」。

2024年版的《防衛白皮書》與2023年版多處觀點相同，包括重申北韓發射飛彈與核測試帶來的威脅，俄國入侵烏克蘭，以及中國在日本海空域與日俱增的活動。日本防衛省表示，由於日本正為二次大戰結束以來最嚴峻也最複雜的安全環境做準備，儘管日圓嚴重貶值，仍無法阻止東京增加國防預算。日本防衛大臣木原稔也強調，「國際社會已進入危機的新時代，現正面臨二戰結束以來最大的考驗，現有秩序正受到嚴重挑戰」。

《星條旗報》報導，2022年11月，日本首相岸田文雄承諾，要讓日本的國防預算在2027年達到GDP的2%；但此後日圓匯率一路下跌，由2022年11月的140日圓兌1美元，直落至目前的161日圓兌1美元，創40年來新低。

對美軍事採購佔國防預算大宗

日本國防預算大部分用於對美軍事採購，包括戰斧巡弋飛彈、F-35戰機或其他武器、裝備，這些交易通常是在美元走強下進行。

儘管日本矢言提升國防預算至GDP的2%，但因貨幣嚴重貶值，防衛省希望透過重新檢視開銷、制定長期合約及大量採購，讓國防預算每一塊錢能花在刀口上，更有效率。

戰略暨國際研究中心東北亞事務專家塞奇尼表示，日本政府擬透過增加稅收來籌措足夠的資金擴充軍備，惟輿論是否支持仍不確定，預計今年稍晚會有一場稅收政策大辯論。

對於軍備擴張，日本一貫表示是因為地緣政治舞台愈來愈不穩定，日方被迫採取防禦措施。

中國2030年將擁有超過1000枚核彈頭

報告稱中國「靠力量片面改變現狀的企圖與活動增加」。過去30年在缺乏透明度的前提下，北京持續且高水平地增加國防經費。中國的核武與飛彈戰鬥力，以及海空戰力，質與量都快速且廣泛地提升。估計中國在2030年將擁有超過1,000枚核彈頭，並持續數量增加直至2035年。

此外，北京仍在增加水面戰鬥艦與潛艦數量，興建第二艘自製航艦「福建號」，並持續研發與部署現代化戰機與多種無人機。

在台灣周邊領域活動日益活躍

報告指出，大陸穿越包含釣魚台周邊海域在內的東海、日本海、西太平洋等第一島鏈，甚至到第二島鏈一帶。北京在台灣周邊海域的軍事活動也日益活躍，並在台灣周邊海空領域多次舉行軍演，試圖將軍事行動塑造成既有事實，並藉此提高實戰能力。

南海島礁軍事化

報告點名北京在南海頻繁活動，將南海島礁軍事化，片面改變現狀，進一步讓其成為既成事實。由於南海議題影響印太地區和平穩定，南海也是日本主要海上通道，日本表達嚴重關切。北京也加強與俄國的合作，並在日本周邊實施海空聯合航行，已對日本產生安全威脅。

賴總統就職後軍演

報告也提到，台灣總統賴清德520就職後共軍隨即展開2天軍演，證明台海緊張情勢加劇。「台灣周邊情勢的穩定不僅對日本安全很重要，對國際社會的穩定相當重要，日本必續持續且警惕地關注局勢的發展」。

報告總結，嚇阻中國、俄國及北韓的關鍵就是美日聯盟，提升日本軍事防衛能力，並擴大與歐洲、亞洲國家的外交關係。日本也會恪守憲法基本原則，「即維持防禦導向的政策，不成為威脅其他國家的軍事強國」。